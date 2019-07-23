Немецкие СМИ испугались сближения России и Украины после выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Результаты выборов в Верховную раду Украины означают, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, пишет немецкая газета Результаты выборов в Верховную раду Украины означают, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, пишет немецкая газета Die Welt

Так, издание полагает, что среди украинцев, проголосовавших за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, очень много людей, желающих улучшения отношений с Россией. А если это произойдет, то станет "станет проблемой для всей Европы".

Издание также отмечает развитие на Украине тенденций, схожих с европейскими. В частности, газета заявляет, что политическими лидерами становятся любители, а также растет критика в адрес элит. И именно благодаря недовольству жителей действующей системой Зеленский смог победить на выборах президента, а теперь получает рекордную поддержку на парламентских выборах.

Газета также считает, что партия Зеленского не продвигает чьи-либо конкретные интересы, чем якобы раскалывает общество, а обращается ко всем слоям общества, и именно этот факт, по версии издания, представляет угрозу для Украины и Европы.

Кроме того, Die Welt отмечает, что украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, вероятно, будет вести политику с учетом их интересов.

Издание заявляет, что если Зеленский откажется от "последовательной" позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом тому, что в Европе "можно успешно перекраивать границы", после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.