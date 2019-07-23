Немецкие СМИ испугались сближения России и Украины после выборов в Раду

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Результаты выборов в Верховную раду Украины означают, что Европа может столкнуться с серьезными проблемами, пишет немецкая газета Die Welt.
Так, издание полагает, что среди украинцев, проголосовавших за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, очень много людей, желающих улучшения отношений с Россией. А если это произойдет, то станет "станет проблемой для всей Европы".
Издание также отмечает развитие на Украине тенденций, схожих с европейскими. В частности, газета заявляет, что политическими лидерами становятся любители, а также растет критика в адрес элит. И именно благодаря недовольству жителей действующей системой Зеленский смог победить на выборах президента, а теперь получает рекордную поддержку на парламентских выборах.
Газета также считает, что партия Зеленского не продвигает чьи-либо конкретные интересы, чем якобы раскалывает общество, а обращается ко всем слоям общества, и именно этот факт, по версии издания, представляет угрозу для Украины и Европы.
Кроме того, Die Welt отмечает, что украинцы устали от войны на Донбассе, и Зеленский, вероятно, будет вести политику с учетом их интересов.
Издание заявляет, что если Зеленский откажется от "последовательной" позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом тому, что в Европе "можно успешно перекраивать границы", после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального экзитпола, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.