В "Роскосмос" направили обоснование безопасности суборбитального туризма

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Компания "КосмоКурс" направила в госкорпорацию "Роскосмос" на рассмотрение и оценку пояснительную записку по созданию ракетно-космической системы для суборбитального туризма, рассказал РИА Новости гендиректор компании Павел Пушкин.

"Материалы, в которых обоснована техническая реализуемость и безопасность, направлены на рассмотрение в Роскосмос", - сказал Пушкин.

По его словам, компания также активно проектирует планируемый к строительству на космодроме стенд для огневых испытаний ракетных двигателей. "Выбираем проектную организацию, для чего разослали исходные данные потенциальным исполнителям", - отметил он.

Ранее компания "КосмоКурс" объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль.

Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году, будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.

Первую очередь космодрома для суборбитального туризма планируется построить в 2023 году, причем уже в 2020 году будет готов стенд для огневых испытаний, на котором "КосмоКурс" собирается тестировать собственные ракетные двигатели.