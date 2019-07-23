Трамп обсудил с премьером Пакистана урегулирование ситуации в Афганистане

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили в понедельник афганское урегулирование, а также борьбу с терроризмом, заявили в Белом доме по итогам переговоров.

"Президент и премьер-министр обсудили угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, а также то, как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане. Президент Трамп признал первые шаги, предпринятые Пакистаном для содействия мирным усилиям в Афганистане", - следует из распространенного комментария.

Трамп и Хан также обсудили, как США и Пакистан "могут работать вместе для обеспечения мира, стабильности и экономического процветания в Южной Азии".

Лидеры согласились, что "экономическое взаимодействие между Соединенными Штатами и Пакистаном будет способствовать развитию в Пакистане, а также инвестициям и созданию рабочих мест в Соединенных Штатах".