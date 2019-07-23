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РИА Новости

Трамп обсудил с премьером Пакистана урегулирование ситуации в Афганистане

00:33
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время встречи в Белом доме. 22 июля 2019
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили в понедельник афганское урегулирование, а также борьбу с терроризмом, заявили в Белом доме по итогам переговоров.
"Президент и премьер-министр обсудили угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, а также то, как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане. Президент Трамп признал первые шаги, предпринятые Пакистаном для содействия мирным усилиям в Афганистане", - следует из распространенного комментария.
Трамп и Хан также обсудили, как США и Пакистан "могут работать вместе для обеспечения мира, стабильности и экономического процветания в Южной Азии".
Лидеры согласились, что "экономическое взаимодействие между Соединенными Штатами и Пакистаном будет способствовать развитию в Пакистане, а также инвестициям и созданию рабочих мест в Соединенных Штатах".
Трамп также выразил надежду, что страны смогут оживить двусторонние отношения, расширить торговлю, а также укрепить военные связи.
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Имран ХанДональд ТрампАфганистанПакистанСШАВ мире
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