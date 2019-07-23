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РИА Новости
Культура

В Сети появилось первое изображение загадочных инопланетян из "Вечных"

Вчера, 03:44
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк65-й Берлинский кинофестиваль. День девятый
65-й Берлинский кинофестиваль. День девятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Первый арт-концепт для фильма "Вечные" выложил в своем Твиттере художник Томас Полито, сообщает Hypebeast.
В кадре, которым он поделился, видно как инопланетяне Целестиалы идут в тумане по неизвестной планете.
Фильм "Вечные" рассказывает о расе суперлюдей - защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.
В картине снимаются Ричард Мэдден (Икарис), Анджелина Джоли (Тена), Салма Хайек (Аяк), Кумейл Нанджиани (Кинго), Лорен Ридлофф (Маккари), Дон Ли (Гильгамеш).
Режиссер Хлоя Чжао. Мировая премьеры ленты запланирована на 6 ноября 2020 года.
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