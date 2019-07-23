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РИА Новости
Культура

Вещи Маргарет Тэтчер выставят на аукцион в Нью-Йорке

Вчера, 06:02
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, 1987 год
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, 1987 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Личные вещи первой женщины премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер на общую сумму 30 тысяч фунтов стерлингов выставят на аукцион в США, сообщает Daily Mail.
Среди вещей Библия, сборник церковных гимнов и синий костюм, в котором "железная леди" часто появлялась на публике. После ее смерти их купил коллекционер, который теперь снова выставляет все это на продажу.
Библию (стартовая цена на аукционе десять тысяч фунтов стерлингов) Тэтчер подарила организация "Декан и каноны Виндзора" в 1995 году в честь ее награждения Благороднейшим орденом Подвязки - высшим рыцарским орденом Великобритании.
Сборник церковных гимнов Тэтчер, отец которой был священником, ей вручили на посту премьера в 1989 году. Его оценивают в 3,6 тысячи фунтов стерлингов.
Темно-синий костюм, состоящий из шелковой рубашки и шерстяной юбки, будет выставлен на торги за 2,4 тысячи фунтов стерлингов.
Среди лотов также зимнее пальто, сапоги на высоком каблуке, дубовое кресло, кошелек, чайники и фарфоровый сервиз.
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