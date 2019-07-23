"Большая ошибка": в США распродают сланцевые компании

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на прогнозы о том, что рынку нефти грозит "сланцевый шок", компании сланцевиков стремительно дешевеют, теряют инвестиции, а крупные игроки отрасли продают активы. В первом квартале года общая стоимость сделок слияния и поглощения упала до десятилетнего минимума. Что не так со сланцем — в материале РИА Новости.

Кольцевые гонки

На днях Международное энергетическое агентство заявило: впереди новый "сланцевый шок". По оценкам МЭА, уже в начале 2020-го мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что был в 2014-2015 годах: добыча превысит спрос на два миллиона баррелей в сутки.

В то же время, как отмечают аналитики Сiti Group, продолжая сдерживать добычу, ОПЕК фактически сдает рынок американским сланцевым компаниям, которые в ближайшие год-два смогут существенно увеличить экспорт, поскольку в 2020-м заработают трубопроводы, соединяющие крупнейший сланцевый бассейн Permian с береговыми терминалами.

Однако аналитики Bank of America задаются неожиданным вопросом: а заполнят ли сланцевики эти нефтепроводы? Да, объем добычи в США достиг рекордных показателей — 11,5 миллиона баррелей в сутки. Но сланцевая отрасль столкнулась с серьезной нехваткой денег. В конце 2018-го большинству компаний пришлось урезать бюджеты на миллиарды долларов из-за сокращения инвестиций.

По итогам сланцевой "десятилетки" инвесторам стало ясно: бизнес по-прежнему далек от рентабельности, компании до сих пор работают в убыток, финансируя дефицит средств за счет все новых заимствований. За десять лет 40 ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали.

Лишь единицы доказали, что в состоянии генерировать свободный денежный поток или существенную прибыль, констатируют аналитики. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам.

В результате в прошлом году в отрасль вложили вдвое меньше, чем в предыдущем. Мало того — акции сланцевых компаний активно распродают.

Проблемы признают и сами игроки рынка. "Отрасль полностью разрушила доверие инвесторов за последние десять лет", — сообщил Ли Тилман, гендиректор американской нефтегазовой Marathon Oil, четвертой в стране по добыче.

По бросовым ценам

В этой ситуации больше всего страдают небольшие независимые компании.

"Крупным компаниям с сильными балансовыми отчетами и высокими кредитными рейтингами легче привлекать капитал, а вот небольшим производителям, не генерирующим свободный денежный поток, совсем туго. Инвесторы отказываются их финансировать", — отмечает Financial Times.

Однако банкротятся и крупные игроки. В мае американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — объявила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководители Halcon Resources и Alta Mesa Resources поставили под сомнение способность этих предприятий продолжать деятельность.

Сланцевые компании стремительно дешевеют. В последнем обзоре энергетического рынка США ФРБ Далласа приводятся слова одного из крупных руководителей отрасли: "От сокращения рыночной капитализации некоторых производителей захватывает дух".

В результате сланцевики продаются практически за бесценок. Так, на прошлой неделе американская Callon Petroleum проинформировала, что приобретает Carrizo Oil & Gas за 3,2 миллиарда долларов. Это во много раз меньше, чем компания стоила пять лет назад, во время сланцевого бума. По расчетам аналитиков, в первом квартале текущего года общая сумма сделок по слиянию и поглощению в нефтегазовом секторе США упала до самого низкого уровня за десять лет.

Впрочем, тревожный звонок для отрасли прозвенел еще в прошлом году. В феврале 2018-го крупнейшая в мире горнодобывающая компания — австралийская BHP Billiton — приступила к распродаже всех активов в сланцевых бассейнах США, в том числе трех — в бассейне Permian. Комментируя это решение, руководство признало, что инвестиции в размере 20 миллиардов долларов, сделанные с 2011 по 2017 годы, оказались "большой ошибкой".

Отказ ведущего представителя сырьевой отрасли от сланцевых проектов демонстрирует, что на новый бум рассчитывать не стоит. "В обозримом будущем сланцевую добычу в США ждет скорее стагнация, а затем — угасание, — уверены аналитики компании Wood MacKenzie. — Постоянное наращивание буровых работ снижает доходность". Бурение все более глубоких скважин, закачка в них песка и реагентов на выходе не дает соразмерных объемов нефти, пояснили эксперты.

"Каждый раз, когда бурят, в трубу уходят миллиарды. Неудивительно, что акции сланцевиков падают", — подтверждает Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа.