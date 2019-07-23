В Болгарии в ресторане отеля туристы нашли в бургере живую личинку

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Британские туристы, отправившиеся в Болгарию на отдых по системе "все включено", были вынуждены потратить почти 800 евро на еду после того, как в ресторане при отеле нашли в бургере живую личинку, Британские туристы, отправившиеся в Болгарию на отдых по системе "все включено", были вынуждены потратить почти 800 евро на еду после того, как в ресторане при отеле нашли в бургере живую личинку, сообщает The Sun.

Британцы Люк Уотли и Ханна Кофлин заплатили почти 1800 евро за отдых в четырехзвездочном отеле по системе "все включено" на курорте Солнечный берег в Болгарии. Но путешествие началось неудачно. Люк рассказал, что, когда они приехали и заселились в гостиницу, вресторане на шведском столе оставались лишь сыр, ветчина и немного салата. Тогда пара решила перекусить в другом кафе при отеле. Там подавали бургеры. "Я откусил один кусок, взглянул на бургер и увидел внутри живую извивающуюся личинку", - рассказал Люк. Это полностью отбило аппетит у него и у Ханны.

Молодые люди отправили фотографии бургера с личинкой туроператору и составили жалобу.

После чего туристы решили дать шанс другим ресторанам отеля, но, по их словам, там подавали недожаренную курицу с кровью.

"Ханна нарезала курицу, сказала, что она не очень хорошо приготовлена, и откусила всего пару кусочков, - рассказал Люк. – На следующий день девушка жаловалась на боли в животе".

В итоге, несмотря на то, что была оплачена система питания "все включено", гостям пришлось потратить примерно 780 евро на еду. Так как на такие расходы пара не рассчитывала, иногда они были вынуждены экономить и ограничивать себя чипсами и печеньем из соседнего с отелем магазина.

Перед отъездом им все же пришлось посетить шведский стол, так как деньги закончились, но мясо снова оказалось недожаренным. Они нашли в отеле представителя туроператора и показали блюдо, после чего сотрудница выделила им 70 левов (около 36 евро) на еду.

Питание в отеле оказалось не единственной проблемой. Туристы жаловались, что из их номера премиум-класса вид не на пляж, а на усыпанный мусором переулок. Кроме того, не работала кофеварка и не было чайных пакетиков.

Британцы рассказали, что подали жалобу туроператору, но тот ответил, что пара приняла 70 левов в качестве решения проблемы.