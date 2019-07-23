Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T08:07Z
https://ria.ru/20190723/1556776172.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155677/40/1556774086_20:0:909:500_1036x0_80_0_0_8af37f66205e0103567f83aea2e14f00.jpg
РИА Новости

"Мы жили в аду". Что подтолкнуло школьника к убийству отчима-тирана

Вчера, 08:00
25602
© Фото : предоставлено родственникамиАндрей и Рустам Хамзин
Андрей и Рустам Хамзин
© Фото : предоставлено родственниками
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Алтайском крае вынесли приговор 16-летнему подростку, забившему отчима битой. По словам очевидцев, трагедия произошла после того, как пьяный глава семейства набросился на пасынка с кулаками. Следователи выяснили, что он регулярно избивал супругу и детей, но в полиции на это закрывали глаза. РИА Новости попыталось разобраться в запутанной истории.

Девять ударов

Сообщение о том, что в поселке Выползово разгорелась жестокая драка между отчимом и 16-летним пасынком, в скорой и полиции получили 12 января. В полночь. Оперативно прибывшие на место медики пострадавшему помочь уже не могли и лишь констатировали смерть. В комнате, где произошла потасовка, полицейские увидели орудие преступления — окровавленную биту. Подросток скрыться не пытался и во всем признался на первом же допросе.
Виталий Мишин
5 сентября 2018, 08:00
Тобольская мясорубка: кто ответит за жестокое убийство 24-летнего сибиряка
"В тот вечер отчим был сильно пьян и стал предъявлять Андрею (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.) претензии, а потом полез в драку, — рассказывает РИА Новости старшая сестра осужденного Ольга Горяйнова. — Мы с мамой пытались их разнять, но не смогли. Схватив биту, брат несколько раз ударил отчима по голове. Тот потерял сознание, а я сразу позвонила в скорую и полицию".
Сотрудники СК установили, что Андрей нанес девять ударов. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а подростка на время следствия отправили в СИЗО.

Дурная репутация

Семья, в которой произошла трагедия, сотрудникам правоохранительных органов была уже знакома — по этому адресу их вызывали часто. Соседи утверждают, что 29-летний Рустам Хамзин регулярно избивал супругу и детей.
© Фото : предоставлено родственниками погибшегоРустам Хамзин
Рустам Хамзин
© Фото : предоставлено родственниками погибшего
Рустам Хамзин
"Мама сошлась с ним, когда мы с Андреем были еще маленькими. Брата отчим сразу невзлюбил. Вскоре родилась младшая сестренка. Сначала все было нормально, но потом Рустам стал часто выпивать и вел себя очень буйно, — вспоминает Ольга. — Доставалось всем: колотил меня, маму, Андрея. Даже своей маленькой дочери один раз приставил к горлу нож. Незадолго до случившегося отчим гонялся за матерью с заведенной бензопилой, распилил дверь в их комнату, а потом облил бензином дом и угрожал поджечь, но его вовремя остановили".
Найти управу на дебошира никак не удавалось. "Когда Рустам в очередной раз напился и стал нас избивать, мы вызвали наряд полиции, — добавляет девушка. — Один из сотрудников заявил, что пока здесь кого-то не убьют, арестовать Хамзина они не смогут".
Как сообщили РИА Новости в СУ СКР по Алтайскому краю, семья состояла на учете в полиции как находящаяся в социально опасном положении. После трагедии следователь вынес представление о привлечении к ответственности должностных лиц. Инспектор по делам несовершеннолетних получил выговор.
Вячеслав Беляков
28 февраля, 08:00
"Не трогайте их, убейте меня": сибиряк погиб, защищая свою девушку и друзей
Погибший имел немало проблем с законом, был дважды судим. В 2012-м его обвинили в краже, однако уголовное преследование прекратили по примирению сторон.
Спустя три года его судили по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". "Хамзин во время словесной ссоры нанес потерпевшему один удар лезвием тяпки в область второго пальца левой кисти, — говорится в приговоре Тальменского районного суда. — Наказание за это преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы".
Но и на этот раз он избежал тюремного срока, отделавшись лишь годом условно. Пару лет назад перед ним вновь замаячила перспектива угодить за решетку.
"Напившись, Хамзин меня душил и пинал ногами. Его еле оттащили, — делится подробностями падчерица. — Я зафиксировала побои, обратилась в полицию, но он умолял забрать заявление, просил прощения, уверял, что больше не приблизится к нашему дому. Я согласилась. Около полугода Рустам жил отдельно, но потом они с мамой опять сошлись, и все закрутилось по новой".
Кирилл вместе со старшей дочкой
22 января, 08:00
"Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью

Несбывшиеся мечты

После убийства Хамзина почти все жители поселка, знакомые с ситуацией в семье, встали на сторону обвиняемого.
"Мы создали инициативную группу, которая организовала сбор средств на адвоката, так как мать Андрея сразу заявила, что денег у нее нет, — рассказывает РИА Новости жительница Выползово Елена. — Необходимую сумму собрали довольно быстро и наняли хорошего юриста".
Семья действительно жила небогато. Рустам перебивался случайными заработками и почти все пропивал. Пасынку, учившемуся в девятом классе, приходилось себя обеспечивать самому.
© Фото : предоставлено родственникамиУже находясь в СИЗО, Андрей закончил девять классов и получил аттестат
Уже находясь в СИЗО, Андрей закончил девять классов и получил аттестат
© Фото : предоставлено родственниками
Уже находясь в СИЗО, Андрей закончил девять классов и получил аттестат
"Он помогал старикам: колол дрова, косил траву и прочее. Потом, когда подрос, устроился на пилораму. После школы Андрей приходил домой, обедал и сразу отправлялся на работу. И так каждый день до позднего вечера, — добавляет Ольга. — Из-за напряженных отношений с отчимом он хотел поскорее уйти в армию, а после службы по призыву подписать контракт. Говорил, что домой больше не вернется".
На оглашение приговора в Тальменском районном суде приехала внушительная группа поддержки из Выползово. Людей было так много, что далеко не все попали в зал. Прокуратура настаивала на четырех годах лишения свободы, родственники погибшего хотели более серьезного наказания, а местные жители рассчитывали на условный срок.
"На суде даже участковый заявил, что он неоднократно выезжал в этот дом по вызову и что Рустам избивал Андрея постоянно", — подчеркивает Елена.
Софья Жукова
17 июля, 08:00
"Вокруг пропадали люди": почему 80-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве
В итоге школьнику дали три года воспитательной колонии, хотя по статье УК, учитывая возраст обвиняемого, ему грозило до десяти лет.
100314933137
Обсудить 11
Происшествия
Популярные комментарии
Вот наша действительность и безалаберность ментовская "Когда убьют, приходите". Парня хорошего жалко, каким он выйдет через три года?!
23 июля, 09:28
mmirnvas
2100100
Взял грех на душу, но избавил семью от выродка
23 июля, 11:31
Alexander Knaub
1800001
Рекомендуем
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
РИА
Новости
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Под Красноярском электричка с пассажирами простояла два часа из-за птицы
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Лента новостейМолния