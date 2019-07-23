"Мы жили в аду". Что подтолкнуло школьника к убийству отчима-тирана

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях в Алтайском крае вынесли приговор 16-летнему подростку, забившему отчима битой. По словам очевидцев, трагедия произошла после того, как пьяный глава семейства набросился на пасынка с кулаками. Следователи выяснили, что он регулярно избивал супругу и детей, но в полиции на это закрывали глаза. РИА Новости попыталось разобраться в запутанной истории.

Девять ударов

Сообщение о том, что в поселке Выползово разгорелась жестокая драка между отчимом и 16-летним пасынком, в скорой и полиции получили 12 января. В полночь. Оперативно прибывшие на место медики пострадавшему помочь уже не могли и лишь констатировали смерть. В комнате, где произошла потасовка, полицейские увидели орудие преступления — окровавленную биту. Подросток скрыться не пытался и во всем признался на первом же допросе.

"В тот вечер отчим был сильно пьян и стал предъявлять Андрею (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.) претензии, а потом полез в драку, — рассказывает РИА Новости старшая сестра осужденного Ольга Горяйнова. — Мы с мамой пытались их разнять, но не смогли. Схватив биту, брат несколько раз ударил отчима по голове. Тот потерял сознание, а я сразу позвонила в скорую и полицию".

Сотрудники СК установили, что Андрей нанес девять ударов. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а подростка на время следствия отправили в СИЗО.

Дурная репутация

Семья, в которой произошла трагедия, сотрудникам правоохранительных органов была уже знакома — по этому адресу их вызывали часто. Соседи утверждают, что 29-летний Рустам Хамзин регулярно избивал супругу и детей.

© Фото : предоставлено родственниками погибшего Рустам Хамзин © Фото : предоставлено родственниками погибшего Рустам Хамзин

"Мама сошлась с ним, когда мы с Андреем были еще маленькими. Брата отчим сразу невзлюбил. Вскоре родилась младшая сестренка. Сначала все было нормально, но потом Рустам стал часто выпивать и вел себя очень буйно, — вспоминает Ольга. — Доставалось всем: колотил меня, маму, Андрея. Даже своей маленькой дочери один раз приставил к горлу нож. Незадолго до случившегося отчим гонялся за матерью с заведенной бензопилой, распилил дверь в их комнату, а потом облил бензином дом и угрожал поджечь, но его вовремя остановили".

Найти управу на дебошира никак не удавалось. "Когда Рустам в очередной раз напился и стал нас избивать, мы вызвали наряд полиции, — добавляет девушка. — Один из сотрудников заявил, что пока здесь кого-то не убьют, арестовать Хамзина они не смогут".

Как сообщили РИА Новости в СУ СКР по Алтайскому краю, семья состояла на учете в полиции как находящаяся в социально опасном положении. После трагедии следователь вынес представление о привлечении к ответственности должностных лиц. Инспектор по делам несовершеннолетних получил выговор.

Погибший имел немало проблем с законом, был дважды судим. В 2012-м его обвинили в краже, однако уголовное преследование прекратили по примирению сторон.

Спустя три года его судили по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". "Хамзин во время словесной ссоры нанес потерпевшему один удар лезвием тяпки в область второго пальца левой кисти, — говорится в приговоре Тальменского районного суда. — Наказание за это преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы".

Но и на этот раз он избежал тюремного срока, отделавшись лишь годом условно. Пару лет назад перед ним вновь замаячила перспектива угодить за решетку.

"Напившись, Хамзин меня душил и пинал ногами. Его еле оттащили, — делится подробностями падчерица. — Я зафиксировала побои, обратилась в полицию, но он умолял забрать заявление, просил прощения, уверял, что больше не приблизится к нашему дому. Я согласилась. Около полугода Рустам жил отдельно, но потом они с мамой опять сошлись, и все закрутилось по новой".

Несбывшиеся мечты

После убийства Хамзина почти все жители поселка, знакомые с ситуацией в семье, встали на сторону обвиняемого.

"Мы создали инициативную группу, которая организовала сбор средств на адвоката, так как мать Андрея сразу заявила, что денег у нее нет, — рассказывает РИА Новости жительница Выползово Елена. — Необходимую сумму собрали довольно быстро и наняли хорошего юриста".

Семья действительно жила небогато. Рустам перебивался случайными заработками и почти все пропивал. Пасынку, учившемуся в девятом классе, приходилось себя обеспечивать самому.

© Фото : предоставлено родственниками Уже находясь в СИЗО, Андрей закончил девять классов и получил аттестат © Фото : предоставлено родственниками Уже находясь в СИЗО, Андрей закончил девять классов и получил аттестат

"Он помогал старикам: колол дрова, косил траву и прочее. Потом, когда подрос, устроился на пилораму. После школы Андрей приходил домой, обедал и сразу отправлялся на работу. И так каждый день до позднего вечера, — добавляет Ольга. — Из-за напряженных отношений с отчимом он хотел поскорее уйти в армию, а после службы по призыву подписать контракт. Говорил, что домой больше не вернется".

На оглашение приговора в Тальменском районном суде приехала внушительная группа поддержки из Выползово. Людей было так много, что далеко не все попали в зал. Прокуратура настаивала на четырех годах лишения свободы, родственники погибшего хотели более серьезного наказания, а местные жители рассчитывали на условный срок.

"На суде даже участковый заявил, что он неоднократно выезжал в этот дом по вызову и что Рустам избивал Андрея постоянно", — подчеркивает Елена.