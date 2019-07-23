Китаю никто не нужен, он нужен всем

В Пекине должны были смутиться, население Китая обязано было опечалиться и окрыситься на свое руководство, семье народов положено было сказать "Китай прогибается в войне с Америкой". И тут появилась McKinsey — консультационно-исследовательская фирма с ее неожиданным докладом — и все испортила.

Пекин только-только начинает всерьез ощущать на своей шкуре, как ведутся информационные войны с их глобальной обработкой мозгов. А мы все это знаем и даже перестали реагировать. Ну, хоть вот это: санкции 2014 года изолировали Россию, ее экономика откатывается обратно к статусу бензоколонки с ракетами, население выходит на улицы под знаменем победы либерализма… В таких случаях, конечно, можно отлично обойтись вообще без фактов, но лучше вытащить из общей картины какую-то цифру и сделать ее эффектной.

В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось. Все же привыкли к китайским рекордам по части прибавок в ВВП, а тут…

Итак, объявлено , что во втором квартале этого года китайская экономика выросла на 6,2 процента. А в первом-то было — на 6,5! И поэтому ВВП за полгода вырос только на 6,3 процента — а значит, суть события не в росте, а в снижении итоговой полугодовой оценки на 0,2 процента по сравнению с тем, что раньше думали.

В общем, рост — это падение, все понятно. И началось предсказуемое: откомментировали эти квартальные 0,2 процента буквально все, и российские китаененавистники злорадствовали вместе с зарубежными коллегами. Мысль их развивалась так: перед нами самые низкие темпы роста китайской экономики за последние 27 лет. Пекину придется — возможно — залить ее деньгами, и страшно представить, что будет с курсом юаня, а тогда... В общем, грядет катастрофа. Америка рулит.

И даже не сомневайтесь: лично Дональд Трамп не преминул подать эту новость как признак того, что торговую войну с конкурентом он выигрывает, раз уж 27 лет такого "низкого" роста у того не было.

Как могла бы отбиваться умная пропаганда? Способов есть несколько. Самый простой — сказать: торговая война идет почти полтора года, и все, чего США добились, — это снижения на 0,2 процента темпов роста, которые все равно зашкаливают за шесть процентов, на зависть всему миру? Слабо бьете, ребята.

Но Китай, в лице лидеров или пропагандистов, эту мысль не очень-то проводил. Потому что делал это раньше в похожих ситуациях, было лень повторяться?

Или можно сделать посложнее и поймать противника на хорошо известном передергивании с абсолютными цифрами и процентами. Дело в том, что процент — вещь обманчивая. Если вы прибавили в прошлом году или квартале ВВП на 6,5 процента, то надо посмотреть, от чего предыдущие или дальнейшие проценты вычисляются. 27 лет или один год назад — это две очень разные исходные цифры. И вполне возможно, что меньше — это больше, то есть процентное уменьшение темпов на самом деле будет, в абсолютных цифрах произведенного, ростом: смотря с чем сравнивать.

Но Китай и этого делать не стал — просто не успел. Потому что почти одновременно с данными статистики за второй квартал появился упомянутый выше доклад, и без особых пекинских усилий разговоры насчет 0,2 процента быстро сменились глобальным обсуждением того, что говорится у McKinsey. А говорится, попросту, что поздно — китайскую экономику уже не уязвишь через импорт и экспорт, как это пытается сделать команда Трампа. Эта экономика вышла на самостоятельное существование.

То есть пытаться выдавать смешное снижение темпов роста за победу внешних сил не надо. Внешние силы уже бессильны.

Читать этот подробный документ, конечно, надо целиком . Но если коротко, то когда-то Китай рос, производя и продавая что-то для других. А разбогатев, он начал работать на себя. В частности, в 2007 году страна экспортировала 17 процентов произведенного ей, в 2017-м — только девять процентов, и тенденция продолжается.

И это не все. Доклад подробно описывает не только то, что Китаю никто уже особо не нужен, но и то, как он нужен всем. Идет длинное перечисление и классификация стран, которым абсолютно необходимо продавать новому гиганту сырье, или они связаны производственными цепочками, или стали получателями инвестиций.

Тут китайские экономисты встряхнулись и начали заваливать мир цифрами насчет того, что на самом деле происходит в этой "тормозящей" экономике. За первые полгода создано 7,5 миллиона рабочих мест только в городах — и эти люди, получив работу, начали активнее покупать что угодно. Личные доходы выросли за то же полугодие на 6,5 процента, то есть — вы не поверите — на 0,2 процента выше экономического роста (волшебная цифра, однако, эти 0,2 процента). Наконец, сами продажи всяческих товаров потребителю обогнали по темпам экономику в целом — 9,8 процента. А в абсолютных цифрах, напомним, речь идет о работающем (и покупающем) населении, которое больше, чем в США и странах ЕС, вместе взятых…

Оставим китайцам их радости и скажем вместо послесловия, что речь вообще-то идет о смене целой эпохи в мировой экономике. Вспомним, как все было в середине прошлого века: несколько богатых стран — и немалая периферия, в основном — бывшие колонии. Казалось, что разрыв между ними навсегда. Но тут появилось японское экономическое чудо, которое потом повторила целая россыпь маленьких "азиатских тигров": Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия… А затем тот же путь выбрал Китай.

Экономистам стало казаться, что единственный рецепт успеха — это работать на других. И тут не имеет значения ни размер населения (от него одни проблемы), ни территории, ни ресурсы, главное — уметь произвести и продать товар нужного качества богатому дяде, бывшему колониальному господину. Дизайн, технологии и глобальные ценности с правилами будет делать он, а ты — работать руками и жить лучше, чем раньше. Понятно, что ты от дяди будешь зависеть, ну так и не огорчай его.