Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T08:00Z
https://ria.ru/20190723/1556775382.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155677/62/1556776248_0:161:3065:1885_1036x0_80_0_0_20a9dae17be4ade7694e9d0f00960424.jpg
РИА Новости

Китаю никто не нужен, он нужен всем

Вчера, 08:00
17356
© AFP 2019 / Anthony WallaceГонконг
Гонконг
© AFP 2019 / Anthony Wallace
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
В Пекине должны были смутиться, население Китая обязано было опечалиться и окрыситься на свое руководство, семье народов положено было сказать "Китай прогибается в войне с Америкой". И тут появилась McKinsey — консультационно-исследовательская фирма с ее неожиданным докладом — и все испортила.
Пекин только-только начинает всерьез ощущать на своей шкуре, как ведутся информационные войны с их глобальной обработкой мозгов. А мы все это знаем и даже перестали реагировать. Ну, хоть вот это: санкции 2014 года изолировали Россию, ее экономика откатывается обратно к статусу бензоколонки с ракетами, население выходит на улицы под знаменем победы либерализма… В таких случаях, конечно, можно отлично обойтись вообще без фактов, но лучше вытащить из общей картины какую-то цифру и сделать ее эффектной.
В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось. Все же привыкли к китайским рекордам по части прибавок в ВВП, а тут…
Итак, объявлено, что во втором квартале этого года китайская экономика выросла на 6,2 процента. А в первом-то было — на 6,5! И поэтому ВВП за полгода вырос только на 6,3 процента — а значит, суть события не в росте, а в снижении итоговой полугодовой оценки на 0,2 процента по сравнению с тем, что раньше думали.
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
16 июля, 05:28
Китайская экономика далека от рецессии, заявил американский эксперт
В общем, рост — это падение, все понятно. И началось предсказуемое: откомментировали эти квартальные 0,2 процента буквально все, и российские китаененавистники злорадствовали вместе с зарубежными коллегами. Мысль их развивалась так: перед нами самые низкие темпы роста китайской экономики за последние 27 лет. Пекину придется — возможно — залить ее деньгами, и страшно представить, что будет с курсом юаня, а тогда... В общем, грядет катастрофа. Америка рулит.
И даже не сомневайтесь: лично Дональд Трамп не преминул подать эту новость как признак того, что торговую войну с конкурентом он выигрывает, раз уж 27 лет такого "низкого" роста у того не было.
Как могла бы отбиваться умная пропаганда? Способов есть несколько. Самый простой — сказать: торговая война идет почти полтора года, и все, чего США добились, — это снижения на 0,2 процента темпов роста, которые все равно зашкаливают за шесть процентов, на зависть всему миру? Слабо бьете, ребята.
Но Китай, в лице лидеров или пропагандистов, эту мысль не очень-то проводил. Потому что делал это раньше в похожих ситуациях, было лень повторяться?
Или можно сделать посложнее и поймать противника на хорошо известном передергивании с абсолютными цифрами и процентами. Дело в том, что процент — вещь обманчивая. Если вы прибавили в прошлом году или квартале ВВП на 6,5 процента, то надо посмотреть, от чего предыдущие или дальнейшие проценты вычисляются. 27 лет или один год назад — это две очень разные исходные цифры. И вполне возможно, что меньше — это больше, то есть процентное уменьшение темпов на самом деле будет, в абсолютных цифрах произведенного, ростом: смотря с чем сравнивать.
Китайские юани. Архивное фото
15 июля, 06:31
Доход на душу населения в Китае в первом полугодии вырос на 8,8%
Но Китай и этого делать не стал — просто не успел. Потому что почти одновременно с данными статистики за второй квартал появился упомянутый выше доклад, и без особых пекинских усилий разговоры насчет 0,2 процента быстро сменились глобальным обсуждением того, что говорится у McKinsey. А говорится, попросту, что поздно — китайскую экономику уже не уязвишь через импорт и экспорт, как это пытается сделать команда Трампа. Эта экономика вышла на самостоятельное существование.
То есть пытаться выдавать смешное снижение темпов роста за победу внешних сил не надо. Внешние силы уже бессильны.
Читать этот подробный документ, конечно, надо целиком. Но если коротко, то когда-то Китай рос, производя и продавая что-то для других. А разбогатев, он начал работать на себя. В частности, в 2007 году страна экспортировала 17 процентов произведенного ей, в 2017-м — только девять процентов, и тенденция продолжается.
И это не все. Доклад подробно описывает не только то, что Китаю никто уже особо не нужен, но и то, как он нужен всем. Идет длинное перечисление и классификация стран, которым абсолютно необходимо продавать новому гиганту сырье, или они связаны производственными цепочками, или стали получателями инвестиций.
Тут китайские экономисты встряхнулись и начали заваливать мир цифрами насчет того, что на самом деле происходит в этой "тормозящей" экономике. За первые полгода создано 7,5 миллиона рабочих мест только в городах — и эти люди, получив работу, начали активнее покупать что угодно. Личные доходы выросли за то же полугодие на 6,5 процента, то есть — вы не поверите — на 0,2 процента выше экономического роста (волшебная цифра, однако, эти 0,2 процента). Наконец, сами продажи всяческих товаров потребителю обогнали по темпам экономику в целом — 9,8 процента. А в абсолютных цифрах, напомним, речь идет о работающем (и покупающем) населении, которое больше, чем в США и странах ЕС, вместе взятых…
Рабочие на сталелитейном заводе в Китае. Архивное фото
15 июля, 07:37
В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест
Оставим китайцам их радости и скажем вместо послесловия, что речь вообще-то идет о смене целой эпохи в мировой экономике. Вспомним, как все было в середине прошлого века: несколько богатых стран — и немалая периферия, в основном — бывшие колонии. Казалось, что разрыв между ними навсегда. Но тут появилось японское экономическое чудо, которое потом повторила целая россыпь маленьких "азиатских тигров": Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия… А затем тот же путь выбрал Китай.
Экономистам стало казаться, что единственный рецепт успеха — это работать на других. И тут не имеет значения ни размер населения (от него одни проблемы), ни территории, ни ресурсы, главное — уметь произвести и продать товар нужного качества богатому дяде, бывшему колониальному господину. Дизайн, технологии и глобальные ценности с правилами будет делать он, а ты — работать руками и жить лучше, чем раньше. Понятно, что ты от дяди будешь зависеть, ну так и не огорчай его.
А сейчас выясняется, что то была временная и переходная ситуация — от извращения под названием "колониализм" к нормальности. В которой, оказывается, размер и население имеют значение, особенно если это население древней цивилизации, с массой талантов и особенностей. А вот как будет выглядеть мир по итогам возврата к нормальности, мало кто понимает.
41214114519
Обсудить 11
КитайАвторы
Рекомендуем
Люди переходят дорогу в районе Киевского вокзала в Москве
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
РИА
Новости
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Большая ошибка": в США распродают сланцевые компании
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
Элита нашла способ сохранить власть: нужно делать людей несчастными
Лента
новостей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
"В Польшу на клубнику". "Герои Майдана" проиграли выборы в Раду
В США на рабочем месте нашли тело давно пропавшего сотрудника магазина
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Ледокол Xue Long-2
Арктические амбиции. Зачем Китай строит ледокольный флот
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
АЗС в Киеве
Санкции против себя: зачем Украина повышает пошлины на топливо
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Лента новостейМолния