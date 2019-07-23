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РИА Новости
Туризм

"Музей отвратительной еды" в Швеции будет работать постоянно

01:04
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CC0 / truthseeker08 / Дуриан
Дуриан
CC0 / truthseeker08 /
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка "Музей отвратительной еды", которая оказалась очень популярной и у туристов, и у местных жителей, будет доступна постоянно в торговом центре Caroli шведского города Мальме, сообщает "ЕвроПульс".
Посетители смогут увидеть, понюхать и попробовать 80 самых сомнительных деликатесов со всего света. Например, шведскую соленую лакрицу, шотландский хаггис (бараний желудок, начиненный потрохами со специями), деликатесный сыр из Сардинии касу марцу, содержащий личинки сырной мухи, и обладающий специфичным запахом плод растения дуриан из Юго-Восточной Азии.
Выставка "Музей отвратительной еды" открылась в Мальмё в конце 2018 года и вызвала большой интерес. Она проработала до 27 января 2019 года, а затем отправилась в турне по разным странам.
Создатели музея считают, что, рассматривая экспонаты, посетители получают возможность пересмотреть свои представления об "отвратительной" еде. Это может быть полезно, если человечеству придется искать новые источники пищи в условиях меняющегося климата или роста населения планеты.
Ранее один из организаторов выставки, психолог Самуель Вест, рассказывал, что производство, к примеру, мяса сегодня требует больших энергетических затрат, и поэтому ведутся дискуссии об альтернативных источниках белка. Идея есть насекомых или произведенное в лаборатории мясо у многих сегодня вызывает отвращение, что, вполне возможно, может измениться в будущем. Он также заметил, что представление о том, что отвратительно, меняется со временем. Двести лет назад, пояснил он, омары считались едой для заключенных и рабов, а сегодня это деликатес и роскошь.
Лакричные конфеты в Музее отвратительной еды в Мальмё, Швеция. Архивное фото
31 октября 2018, 06:41Туризм
В Швеции откроется выставка "Отвратительной еды" со всего мира
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