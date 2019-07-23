"Музей отвратительной еды" в Швеции будет работать постоянно

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка "Музей отвратительной еды", которая оказалась очень популярной и у туристов, и у местных жителей, будет доступна постоянно в торговом центре Caroli шведского города Мальме, Выставка "Музей отвратительной еды", которая оказалась очень популярной и у туристов, и у местных жителей, будет доступна постоянно в торговом центре Caroli шведского города Мальме, сообщает "ЕвроПульс".

Посетители смогут увидеть, понюхать и попробовать 80 самых сомнительных деликатесов со всего света. Например, шведскую соленую лакрицу, шотландский хаггис (бараний желудок, начиненный потрохами со специями), деликатесный сыр из Сардинии касу марцу, содержащий личинки сырной мухи, и обладающий специфичным запахом плод растения дуриан из Юго-Восточной Азии.

Выставка "Музей отвратительной еды" открылась в Мальмё в конце 2018 года и вызвала большой интерес. Она проработала до 27 января 2019 года, а затем отправилась в турне по разным странам.

Создатели музея считают, что, рассматривая экспонаты, посетители получают возможность пересмотреть свои представления об "отвратительной" еде. Это может быть полезно, если человечеству придется искать новые источники пищи в условиях меняющегося климата или роста населения планеты.