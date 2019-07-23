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РИА Новости

"Герои Майдана" с треском проиграли выборы в Раду

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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. На выборах в Верховную раду большинство по партийным спискам — у "Слуги народа". Партия уверенно побеждает и в мажоритарных округах. Это значит, что "Зе команда" сможет сформировать парламентскую коалицию и кабинет министров без попутчиков и лишних союзников. Причем "Слуга народа" потеснила политиков, которые годами были символами Украины и Майдана.

Адъютант Порошенко

Центризбирком продолжает подсчет голосов: по спискам "Слуга народа" набирает больше 40 процентов, плюс представители партии побеждают "в одиночку" во многих округах. По данным экзитпола телеканала "112 Украина", "Слуга народа" получит в Раде 122 депутата по "списочному составу" и примерно столько же — по мажоритарным округам. Мажоритарщики партии преподнесли немало сюрпризов — в том числе тем, что закрыли путь в Раду персонажам, знаковым для украинской политики. СМИ сообщили, что парламент обновится минимум на 60 процентов.
"Пролетели" завсегдатаи Рады Игорь Кононенко и Александр Грановский. Кононенко называли серым кардиналом при предыдущем президенте, утверждали, что он фактически руководил фракцией "Блока Петра Порошенко" и был бизнес-партнером главы государства. Грановского в украинских медиа считали адъютантом Порошенко. Его статус описывали при помощи эвфемизмов "переговорщик" и "коммуникатор". Оба верных оруженосца пятого президента Украины проиграли в мажоритарных округах представителям "Слуги народа".
На своем участке в Житомирской области проиграл "Слуге народа" и Сергей Пашинский, замешанный в коррупционном скандале на предприятии "Укроборонпром".
Рада нового созыва лишилась и ярких медийных персонажей. За бортом — бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош. Активист и народный трибун постоянно пытался напугать власть тем, что он-то доведет до конца "национальную революцию". Угрожал повесить Зеленского прямо на Крещатике, если тот предаст Украину. Но это не помогло блоку националистов преодолеть пятипроцентный барьер.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
С депутатским мандатом расстался легендарный герой "революции достоинства" Владимир Парасюк. Бывший игрок в КВН, по канонической версии официального Киева, сыграл ключевую роль в событиях 2014 года. Его патетическая речь подвигла собравшуюся на Майдане толпу на штурм правительственного квартала. Парасюк успел повоевать в Донбассе. Правда, даже украинские СМИ воспринимали рассказы о его чудесном спасении из плена со скепсисом. Быстро вернувшись из зоны боевых действий, Парасюк стал еще более воинственным. Постоянно с кем-то дрался — набрасывался на генерала Службы безопасности Украины (СБУ), начальника управления МВД по Луганской области, главу Государственной службы охраны, журналистов и полицейских. И, конечно, от лидера Майдана перепадало на орехи его коллегам-парламентариям.
Официальный "радикал" Рады Олег Ляшко (его партия так и называется — "Радикальная") тоже без мандата. Ляшко ел на трибуне сессионного зала землю, приводил в Раду корову, фотографировался с вилами. В СМИ его имя мелькало в связи со скандалами, в которых были замешаны несовершеннолетние. Само собой, принимал активное участие в Майдане. Но Радикальная партия набрала меньше пяти процентов.
Другой герой Майдана, "казак Гаврилюк", также не у дел. Он приобрел известность после того, как милиционеры раздели его догола и избили, сняв все на видео. Таким его и запечатлели на памятнике "небесной сотне" в Борисполе — нагим. После победы "революции" Гаврилюк оставил родное село и семью, уехал в Киев — продолжать борьбу за идеалы Майдана. Выступал за легализацию проституции в стране. Имидж страдальца и жертвы "режима", видимо, понравился — депутат запомнился участием в сомнительной социальной рекламе. В клипе он "вышивает" иглой по коже на собственной груди узор для этнической рубашки.
"Казак" набрал 0,56 процента, уступив опять-таки члену "Слуги народа". В Сети поражение живого символа Майдана восприняли с иронией. Публикуют фото задумчивого Гаврилюка с подписями: "В Польшу на клубнику? Или в Москву на стройку?", "Опять лопата".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМонитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в Центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в Центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Провалилась на выборах и Надежда Савченко — за "героиню Украины" в округе проголосовали всего восемь человек. В 2016-м российский суд приговорил ее к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Затем ее помиловал президент России, Савченко вернулась в Киев, где ее встречали как национального героя. "Надия" попала в Верховную раду от "Батькивщины".

"Прокурор куда-то исчез"

Устранился от дел генеральный прокурор Юрий Луценко — близкий соратник Порошенко, один из лидеров Майдана, бывший глава фракции "Блока Петра Порошенко". Специально для него Рада меняла закон, запрещавший занимать пост прокурора без юридического образования.
За карьерой Луценко следит юрист, бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого постмайданная власть пыталась преследовать. Портнов поддержал на президентских выборах Зеленского и вернулся на Украину, чтобы инициировать уголовные дела против окружения Порошенко. Пока ЦИК еще считал голоса, Портнов сообщил в социальной сети, что "генеральный прокурор Луценко куда-то исчез". "С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук", — добавил он. Ранее юрист уже высказывал намерение обратиться к новому главе надзорного ведомства с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Порошенко.
Портнов публично давал советы Зеленскому, как лучше поступить в тех или иных ситуациях. Советы оказывались своевременными. Например, именно он описал последовательность действий нового главы государства, чтобы распустить Раду. Зеленский так и сделал, что дало старт избирательной кампании в парламент.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии "Слуга народа". 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии "Слуга народа". 21 июля 2019
На этот раз Портнов прокомментировал возможность коалиции "Слуги народа" с партией "Голос": "Вакарчук поставил условия входа в коалицию: красные линии, принципы, пост премьер-министра. Передайте ему кто-то, что на эту минуту подсчета партия президента уже имеет самостоятельное большинство, и он в коалиции ***** (совсем. — Прим. ред.) не нужен".
Видимо, чтобы поставить точку в разговорах о коалиции с триумфаторами ("Слугой народа"), Портнов добавил: "Возьмем такой теоретический случай. Например, ты (собирательный образ) очень сильно тупой. Ты и сам точно знаешь, что ты тупой. И вот как ты, такой очень тупой, можешь произносить фразу "Я готов к должности премьер-министра"?"
То же самое, но в более мягкой форме, сказал и Дмитрий Разумков — председатель "Слуги народа". "Пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной раде", — отметил Разумков.
На вопрос о кандидатуре Вакарчука на пост премьер-министра он ответил, что в "Зе команде" "достаточно людей, соответствующих тем вызовам, которые есть в стране". Разумков уверен: кадровый резерв "Слуги народа" позволяет полностью укомплектовать все штаты кабмина. "У нас есть по два-три человека на каждую должность", — подчеркнул он.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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