Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости

Вначале новости. В США раскручивается публичная дискуссия о выплате репараций негритянскому населению — за годы рабства. Ранее, в минувшем месяце, по этой теме впервые прошли дебаты в конгрессе. Озвучиваемая сумма — от 200 до 500 миллиардов долларов, которые должны пойти на "образовательные и экономические проекты" по спонсированию чернокожего меньшинства.

Прогрессивные деятели инициативу активно поддерживают. Так, в свежем материале "Лос-Анджелес Таймс" рабство в США приравнивается к геноциду евреев нацистской Германией. Автор напоминает: после войны, когда дискуссия о компенсациях только начиналась, им активно противились многие даже в самом Израиле. Выжившие и их потомки проводили демонстрации протеста, утверждая, что геноцид нельзя оплатить деньгами. Однако потом все успокоилось, и Германия к 1990 году выплатила Израилю около сорока миллиардов долларов.

"Мы должны призвать конгресс провести закон о репарациях, или наше противостояние с прошлым углубится и принесет плоды", — завершает свое выступление автор.

Противники идеи в США указывают на то, что такое восстановление справедливости — несправедливо. Во-первых, рабство закончилось полторы сотни лет тому назад — то есть сейчас речь идет не о самих рабах, не об их детях и даже не о правнуках, а о прапрапраправнуках, в лучшем случае. Во-вторых, общее население Конфедеративных Штатов Америки на начало Гражданской войны составляло немногим более девяти миллионов человек, из которых три с половиной миллиона были рабами, а из оставшихся пяти с половиной — лишь 317 тысяч человек были рабовладельцами. Репарации же нынешним 35-40 миллионам афроамериканцев предлагается выплачивать из федерального бюджета, наполняемого налогоплательщиками. Подавляющее большинство этих налогоплательщиков являются потомками тех, кто никогда не владел рабами и не имел от рабства никаких прямых или косвенных доходов.

Более того: из нынешних 330 миллионов американцев огромная часть — потомки иммигрантов, прибывших в США после отмены рабства вообще без имущества — и поколениями работавших как проклятые. Почему за грехи небольшой прослойки, наделанные в седую старину, сегодня должны расплачиваться внуки тех, кто сам зачастую сбегал в Америку, спасаясь от преследований и геноцида?

Но прогрессивные деятели возражений не слушают: в их глазах справедливость — идеал, который не должен усложняться низменными фактами реальности.

...Для нас во всем этом интересна сама тенденция. Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".

Тем более что от России требуют компенсаций и репараций не первое десятилетие. Не то чтобы настойчиво, но достаточно регулярно. Если провести аудит заявок на репарации, когда-либо звучавших с официальных трибун за рубежом, то получится, что мы с вами должны:

- Латвии — 300 миллиардов (по подсчетам специальной комиссии — на каждого оставшегося гражданина Латвии получается порядка десяти миллионов рублей, мы подсчитали);

- Польше — пока не удается определиться с суммой, она сформулировала конкретные претензии только к Германии (там сумма известна — 900 миллиардов, но Берлин платить не желает). Тем не менее работа в нашем направлении тоже наверняка кипит.

Понятно, что сейчас применительно к России все эти игрища имеют характер анекдотов. Это сознают даже в Прибалтике, и мы периодически слышим оттуда милостивое "для начала достаточно признания исторической вины и символической компенсации в один евро".

Но времена меняются. И стоит помнить банальную истину: в случае радикального ослабления России (или самоослабления, что в нашей истории бывает чаще) многомиллиардные хотелки перестанут быть анекдотами. И выльются в довольно конкретные сценарии "взимания долгов". Тем более что сценарии "как мы будем раскулачивать Россию после того, как она неминуемо распадется" негласно имеются у множества наших соседей с 90-х годов и вовсе не сданы в архив.

А самое главное — у нас нет никаких причин хихикать над фантазирующими иностранцами. У нас самих в наличии достаточно граждан, искренне уверенных в том, что государство должно лично им и много.

Носители этого мировоззрения разнообразны, как морская фауна. Это и деятели искусств, которым российское государство обязано выдавать миллионы на обличение проклятого себя. И многоротый медиакласс, усиленно продвигающий схему "антивластный хайп + требование отступных".

В самом клиническом варианте — это странная секта "живых граждан СССР", среди догматов которой имеется и догмат о том, что "все недра России должны быть распределены по справедливости". После чего обалдевшим представителям собеса предъявляются требования о "выплате 14 миллиардов рублей каждому". Вам, возможно, смешно — но на Урале эти "живые граждане" превратились уже в настоящую проблему. Эти миллиардеры не платят по набранным кредитам (а многие из них — проблемные должники), и счет сумм там идет на миллионы.

Кстати: с учетом риска "взрыва закредитованности", о котором сейчас предупреждают в правительстве, ряды требователей компенсаций от страны могут резко вырасти. Кто не верит, может вспомнить демонстрации валютных ипотечников, которые сначала оформляли себе кредиты в евро и долларах, "потому что там процент ниже", и радовались своей хитрости, а после ослабления рубля начали выходить с плакатами и требовать от государства компенсации своих не оправдавшихся рисков.

Всех этих людей объединяет одно: они хотят получить от России деньги не за какую-то выполненную ими работу, а просто потому, что государство Россия — плохое, преступное и некачественное.

Разумеется, все кредиторы-самоучки России утверждают, что они хотят получить лишь уворованное у них "чиновниками и олигархами" (а кто спорит с тем, что уворовано много?).

Но штука вся в том, что когда доходит до конкретики — требования предъявляются не каким-то "жуликам и ворам", а государству, чей бюджет наполняется налогами работающих. То есть в том числе нас с вами. Выглядит это парадоксально, но парадокс легко сглаживается логичным рассуждением: "это государство плохое и прогнившее, оно позволило меня обокрасть. Так что пусть оно и платит". Логика, как видим, та же, что и в Америке: справедливость — вещь святая, не надо ее усложнять конкретикой.

Неслучайно идея о том, что государство — это не какая-то вражья орда, оккупировавшая общество, а то, что растет из общества и зеркально его отражает, отвергается любителями компенсаций яростно и без рассуждений.

А это значит, что в обозримые годы государство действительно должно. Оно должно убедить большинство своих граждан в том, что они — не его жертвы, а его соавторы. Что работать над его улучшением — это их повседневная обязанность.

И что справедливость не бывает простой.