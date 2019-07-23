Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агилера

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москву приезжает одна из самых успешных певиц своего поколения, обладательница шести премий "Грэмми" и эффектного поп-сопрано — Кристина Агилера. Первый и единственный концерт в Москве станет финальной точкой европейского тура в поддержку нового альбома Liberation. О том, чем интересна эта артистка и почему ее шоу нужно смотреть, — в материале РИА Новости.

Кристина-вундеркинд

Агилера начала карьеру в восемь лет, когда выступила на конкурсе юных талантов Star Search. Для дебюта она выбрала песню Уитни Хьюстон "The Greatest Love of All".

Через пару лет певица исполнила гимн США на спортивных играх в Питтсбурге, а в 1992 году стала участницей популярного телешоу "Клуб Микки Мауса".

Там она играла вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком, Джессикой Симпсон, Райаном Гослингом. Волна успеха — и Кристина в восьмом классе бросает школу (оканчивает экстерном).

Успешная и изменчивая

© AP Photo / Reed Saxon Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году 1 из 2 Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году © AP Photo / Reed Saxon © AFP 2019 / Stan Honda Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году 2 из 2 Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году © AFP 2019 / Stan Honda 1 из 2 Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году © AP Photo / Reed Saxon 2 из 2 Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году © AFP 2019 / Stan Honda

Агилера — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности, в мире продано более 75 миллионов экземпляров ее альбомов. Кроме того, в активе певицы шесть "Грэмми", а также Billboard Touring Award, MTV Awards, People's Choice Awards и многие другие награды. Кристина не боится перемен — пробует себя в разных музыкальных стилях, от джаза до соула, от блюза до хип-хопа.

На шпильках по жизни

© AP Photo / Antonio Calanni Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году 1 из 3 Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году © AP Photo / Antonio Calanni © AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году 2 из 3 Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году © AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini © AP Photo / Invision/ Matt Sayles Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году 3 из 3 Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году © AP Photo / Invision/ Matt Sayles 1 из 3 Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году © AP Photo / Antonio Calanni 2 из 3 Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году © AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini 3 из 3 Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году © AP Photo / Invision/ Matt Sayles

У Агилеры характерный и узнаваемый концертный стиль — яркие костюмы и макияж, стразы и блестки, а еще — высокие шпильки, от которых певица не отказывается и вне сцены. А все потому, что рост миниатюрной Кристины — около 160 сантиметров.

Профессиональная провокаторша

© AP Photo / Matt Sayles Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году 1 из 3 Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году © AP Photo / Matt Sayles © AP Photo / Tina Fineberg Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году 2 из 3 Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году © AP Photo / Tina Fineberg © AP Photo / Invision/ Richard Shotwell Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году 3 из 3 Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году © AP Photo / Invision/ Richard Shotwell 1 из 3 Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году © AP Photo / Matt Sayles 2 из 3 Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году © AP Photo / Tina Fineberg 3 из 3 Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году © AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Блонд, красная помада и яркий, на грани скандала, имидж — Агилера меняла образ от романтичной исполнительницы лиричных баллад до раскованной женщины-вамп. Трансформации подвергались прически, цвет волос, макияж. Одно время она вдохновлялась секс-символами эпохи золотого века Голливуда — Джуди Гарленд, Ритой Хейворт. А недавно совершила почти революцию — одной из первых появилась на обложке глянцевого журнала почти без макияжа. Помимо этого, певица — большая поклонница пирсинга (11 проколов на теле) и татуировок (не менее пяти).

Клипы — в тренде

© VEVO Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" 1 из 3 Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" © VEVO © VEVO Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" 2 из 3 Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" © VEVO © David LaChapelle Studio Кадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным 3 из 3 Кадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным © David LaChapelle Studio 1 из 3 Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" © VEVO 2 из 3 Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within" © VEVO 3 из 3 Кадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным © David LaChapelle Studio

Агилера тщательно работает над видео к своим песням. Одна из заметных работ — клип на балладу "The Voice Within" Дэвида Лашапеля. Это первый и единственный черно-белый клип артистки. Снят без монтажа, одним дублем.

Лашапель снимал видео для Бритни Спирс, Аврил Лавин, Элтона Джона, Дженнифер Лопес и многих других. С ним работал еще один любитель татуировок — танцовщик Сергей Полунин. Видео на песню группы Hozier "Take Me to Church" собрало более 27 миллионов просмотров.

Будь проще

Кристина Агилера известна еще и тем, что не стесняется "ходить в народ". Так, несколько лет назад она запросто спустилась в нью-йоркское метро и спела несколько песен. Поначалу маскировалась — надела шляпу с длинными полями, свободного кроя тренч. Но фанаты певицы быстро ее узнали, и финальную песню она, к радости поклонников, исполнила, не скрываясь. Агилера часто и много сотрудничает с благотворительными организациями. По некоторым подсчетам, с ее помощью собрано порядка 120 миллионов долларов на благотворительность.