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РИА Новости
Культура

Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агилера

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Kevork DjansezianПевица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
© AP Photo / Kevork Djansezian
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москву приезжает одна из самых успешных певиц своего поколения, обладательница шести премий "Грэмми" и эффектного поп-сопрано — Кристина Агилера. Первый и единственный концерт в Москве станет финальной точкой европейского тура в поддержку нового альбома Liberation. О том, чем интересна эта артистка и почему ее шоу нужно смотреть, — в материале РИА Новости.

Кристина-вундеркинд

Агилера начала карьеру в восемь лет, когда выступила на конкурсе юных талантов Star Search. Для дебюта она выбрала песню Уитни Хьюстон "The Greatest Love of All".
Через пару лет певица исполнила гимн США на спортивных играх в Питтсбурге, а в 1992 году стала участницей популярного телешоу "Клуб Микки Мауса".
© AFP 2019 / Disney via Getty Images/ Diana ZaluckyКристина Агилера позирует с Микки Маусом в студии Disney-MGM. 3 мая 2007
Кристина Агилера позирует с Микки Маусом в студии Disney-MGM. 3 мая 2007 года
© AFP 2019 / Disney via Getty Images/ Diana Zalucky
Кристина Агилера позирует с Микки Маусом в студии Disney-MGM. 3 мая 2007
Там она играла вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком, Джессикой Симпсон, Райаном Гослингом. Волна успеха — и Кристина в восьмом классе бросает школу (оканчивает экстерном).

Успешная и изменчивая

© AP Photo / Reed Saxon

Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году

Певица Кристина Агилера получила с премией Грэмми. 8 февраля 2004 года
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Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году

© AP Photo / Reed Saxon
© AFP 2019 / Stan Honda

Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. 6 сентября 2001 года
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Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году

© AFP 2019 / Stan Honda
1 из 2

Всего Агилера получила шесть "Грэмми". На церемонии вручения премии в 2004 году

© AP Photo / Reed Saxon
2 из 2

Певице вручили премию MTV Video Music Awards в 2001 году

© AFP 2019 / Stan Honda
Агилера — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности, в мире продано более 75 миллионов экземпляров ее альбомов. Кроме того, в активе певицы шесть "Грэмми", а также Billboard Touring Award, MTV Awards, People's Choice Awards и многие другие награды. Кристина не боится перемен — пробует себя в разных музыкальных стилях, от джаза до соула, от блюза до хип-хопа.

На шпильках по жизни

© AP Photo / Antonio Calanni

Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году

Певица Кристина Агилера на показе DSquared в Милане. 29 июня 2004 года
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Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году

© AP Photo / Antonio Calanni
© AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini

Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. 28 августа 2003 года
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Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году

© AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году

Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards. 24 ноября 2013 года
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Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
1 из 3

Кристина Агилера на показе в Милане в 2004 году

© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 3

Певица на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2007 году

© AFP 2019 / Getty Images/ Evan Agostini
3 из 3

Кристина Агилера на церемонии вручения премии American Music Awards в 2013 году

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
У Агилеры характерный и узнаваемый концертный стиль — яркие костюмы и макияж, стразы и блестки, а еще — высокие шпильки, от которых певица не отказывается и вне сцены. А все потому, что рост миниатюрной Кристины — около 160 сантиметров.

Профессиональная провокаторша

© AP Photo / Matt Sayles

Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году

Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards. 21 ноября 2010 года
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Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году

© AP Photo / Matt Sayles
© AP Photo / Tina Fineberg

Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году

Певица Кристина Агилера на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 29 августа 2002 года
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Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году

© AP Photo / Tina Fineberg
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году

Певица Кристина Агилера на премьере 4-го сезона Голоса в Лос-Анджелесе. 20 марта 2013 года
3 из 3

Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
1 из 3

Певица Кристина Агилера выступает на церемонии American Music Awards в 2010 году

© AP Photo / Matt Sayles
2 из 3

Певица на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке в 2002 году

© AP Photo / Tina Fineberg
3 из 3

Агилера на премьере четвертого сезона "Голоса" в Лос-Анджелесе в 2013 году

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Блонд, красная помада и яркий, на грани скандала, имидж — Агилера меняла образ от романтичной исполнительницы лиричных баллад до раскованной женщины-вамп. Трансформации подвергались прически, цвет волос, макияж. Одно время она вдохновлялась секс-символами эпохи золотого века Голливуда — Джуди Гарленд, Ритой Хейворт. А недавно совершила почти революцию — одной из первых появилась на обложке глянцевого журнала почти без макияжа. Помимо этого, певица — большая поклонница пирсинга (11 проколов на теле) и татуировок (не менее пяти).

Клипы — в тренде

© VEVOКадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
Кадр из клипа Кристины Агилеры The Voice Within
1 из 3
Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
© VEVO
© VEVOКадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
Кадр из клипа Кристины Агилеры The Voice Within
2 из 3
Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
© VEVO
© David LaChapelle StudioКадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным
Кадр из клипа Хозиера Take me to Church с Сергеем Полуниным
3 из 3
Кадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным
© David LaChapelle Studio
1 из 3
Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
© VEVO
2 из 3
Кадр из клипа Кристины Агилеры "The Voice Within"
© VEVO
3 из 3
Кадр из клипа Хозиера "Take me to Church" с Сергеем Полуниным
© David LaChapelle Studio
Агилера тщательно работает над видео к своим песням. Одна из заметных работ — клип на балладу "The Voice Within" Дэвида Лашапеля. Это первый и единственный черно-белый клип артистки. Снят без монтажа, одним дублем.
Лашапель снимал видео для Бритни Спирс, Аврил Лавин, Элтона Джона, Дженнифер Лопес и многих других. С ним работал еще один любитель татуировок — танцовщик Сергей Полунин. Видео на песню группы Hozier "Take Me to Church" собрало более 27 миллионов просмотров.

Будь проще

Кристина Агилера известна еще и тем, что не стесняется "ходить в народ". Так, несколько лет назад она запросто спустилась в нью-йоркское метро и спела несколько песен. Поначалу маскировалась — надела шляпу с длинными полями, свободного кроя тренч. Но фанаты певицы быстро ее узнали, и финальную песню она, к радости поклонников, исполнила, не скрываясь. Агилера часто и много сотрудничает с благотворительными организациями. По некоторым подсчетам, с ее помощью собрано порядка 120 миллионов долларов на благотворительность.
Концерт певицы состоится 23 июля на ВТБ Арена.
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КультураМузыкаСергей ПолунинКристина АгилераМосква
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