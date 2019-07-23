Эксперты рассказали, как часто туристы теряют багаж

Москва, 23 июл – РИА Новости. Каждый пятый путешественник хотя бы раз в жизни не смог найти свой багаж после прилета, а в 20% случаев их потерянные чемоданы так и не удалось найти, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели онлайн-опрос более тысячи пользователей и выяснили, что 21% туристов хотя бы раз в жизни не могли найти свой багаж, прибыв в пункт назначения.

Около 11% респондентов признались, что случайно брали с ленты не свой чемодан, а в ситуацию, когда сумку унес кто-то другой, попадал каждый десятый опрошенный. Чтобы не оказаться в их числе, эксперты советуют проверять имя на наклейке чемодана при получении багажа, а также сделать его более заметным, используя многоразовый чехол или яркую бирку с именем и телефоном.

Если найти сумки не удается, необходимо обратиться в отдел Lost and Found в зоне прилета и написать заявление на розыск вещей.

На поиск отводится 21 день. В большинстве случаев пропажа находится раньше, и чемодан отправляют либо в аэропорт, который расположен ближе всего к указанному пассажиром адресу, либо доставляют домой или в гостиницу. Если в течение трех недель багаж не был найден, авиакомпания обязана возместить клиенту ущерб.

Для пассажиров международных рейсов размер компенсации рассчитывается по Монреальской конвенции. Величина выплат привязана к показателю SDR (Special Drawing Rights, или специальные права заимствования).

При потере багажа максимальная компенсация от авиакомпании составляет 1131 SDR. На 22 июля 1 SDR соответствует 86,8 рубля, то есть требовать можно до 98 170 рублей. На внутренних рейсах выплаты не превысят 600 рублей за один килограмм вещей.