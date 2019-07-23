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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как часто туристы теряют багаж

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Руслан КривобокЗона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта "Шереметьево"
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Москва, 23 июл – РИА Новости. Каждый пятый путешественник хотя бы раз в жизни не смог найти свой багаж после прилета, а в 20% случаев их потерянные чемоданы так и не удалось найти, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса провели онлайн-опрос более тысячи пользователей и выяснили, что 21% туристов хотя бы раз в жизни не могли найти свой багаж, прибыв в пункт назначения.
Около 11% респондентов признались, что случайно брали с ленты не свой чемодан, а в ситуацию, когда сумку унес кто-то другой, попадал каждый десятый опрошенный. Чтобы не оказаться в их числе, эксперты советуют проверять имя на наклейке чемодана при получении багажа, а также сделать его более заметным, используя многоразовый чехол или яркую бирку с именем и телефоном.
Если найти сумки не удается, необходимо обратиться в отдел Lost and Found в зоне прилета и написать заявление на розыск вещей.
На поиск отводится 21 день. В большинстве случаев пропажа находится раньше, и чемодан отправляют либо в аэропорт, который расположен ближе всего к указанному пассажиром адресу, либо доставляют домой или в гостиницу. Если в течение трех недель багаж не был найден, авиакомпания обязана возместить клиенту ущерб.
Для пассажиров международных рейсов размер компенсации рассчитывается по Монреальской конвенции. Величина выплат привязана к показателю SDR (Special Drawing Rights, или специальные права заимствования).
Багаж туристов в аэропорту
22 июля, 15:06
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При потере багажа максимальная компенсация от авиакомпании составляет 1131 SDR. На 22 июля 1 SDR соответствует 86,8 рубля, то есть требовать можно до 98 170 рублей. На внутренних рейсах выплаты не превысят 600 рублей за один килограмм вещей.
Эксперты подчеркивают, что пассажир должен обосновать стоимость вещей в багаже, то есть приложить к заявлению документальные и свидетельские показания. Перевозчик очень редко выплачивает максимальную сумму, объясняя это тем, что вещи не новые и не могут стоить дорого. Если пассажир не согласен с величиной компенсации, он может обратиться в суд.
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