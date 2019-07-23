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РИА Новости
Туризм

Жемчужина Алтая. Чем заняться на курорте Манжерок

Вчера, 08:00
12277
Полвека назад во время фестиваля советско-монгольской дружбы Эдита Пьеха исполнила песню, в которой были такие слова: "Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?" Так небольшое алтайское село стало знаменитым. Его основали крестьяне в середине XIX века, а сто лет спустя это место превратилось в курорт. Главная достопримечательность — нетронутая природа. Сейчас Манжерок — всесезонный курорт. Как туристы проводят отпуск на Горном Алтае и что просят у Золотой бабы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Село Манжерок находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, куда есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Казани.

Отдыхающие на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
1 из 11

Село Манжерок находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, куда есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Казани.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кристально чистый воздух, прозрачные озера и величественные горные вершины привлекают путешественников в любой сезон.

Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
2 из 11

Кристально чистый воздух, прозрачные озера и величественные горные вершины привлекают путешественников в любой сезон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Население Манжерока — менее двух тысяч человек, туристов круглый год — в десятки раз больше.

Всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай
3 из 11

Население Манжерока — менее двух тысяч человек, туристов круглый год — в десятки раз больше.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Летом можно отдохнуть на природе и покататься на байках, зимой — на горных лыжах.

Велосипедисты на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
4 из 11

Летом можно отдохнуть на природе и покататься на байках, зимой — на горных лыжах.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Инфраструктура курорта активно развивается. Построили несколько туристических комплексов, есть кемпинги, частные отели и турбазы.

Отдыхающие на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
5 из 11

Инфраструктура курорта активно развивается. Построили несколько туристических комплексов, есть кемпинги, частные отели и турбазы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

У подножия горы Малая Синюха — крупный горнолыжный комплекс с 32 трассами. Действуют кресельный, бугельный и тюбинговый подъемники.

Всесезонный курорт Манжерок
6 из 11

У подножия горы Малая Синюха — крупный горнолыжный комплекс с 32 трассами. Действуют кресельный, бугельный и тюбинговый подъемники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На верхней станции канатной дороги, на высоте 1012 метров над уровнем моря — музей алтайской культуры, этнопарк "Легенды Алтая", кафе.

Отдыхающие на верхней станции подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
7 из 11

На верхней станции канатной дороги, на высоте 1012 метров над уровнем моря — музей алтайской культуры, этнопарк "Легенды Алтая", кафе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На вершине Малой Синюхи стоит Золотая баба (Алтын-Ай), богиня плодородия и богатства. По легенде, прикосновение к ней приносит молодым людям мужскую силу, а женщинам — красоту и плодовитость.

Отдыхающие возле статуи Золотая баба - достопримечательности всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
8 из 11

На вершине Малой Синюхи стоит Золотая баба (Алтын-Ай), богиня плодородия и богатства. По легенде, прикосновение к ней приносит молодым людям мужскую силу, а женщинам — красоту и плодовитость.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Курорт подходит для семейного отдыха. Здесь множество развлечений для детей: веревочный парк, батуты, дартс, велосипедные прогулки, катание на пони, аттракцион "Перевернутый дом".

Отдыхающие на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
9 из 11

Курорт подходит для семейного отдыха. Здесь множество развлечений для детей: веревочный парк, батуты, дартс, велосипедные прогулки, катание на пони, аттракцион "Перевернутый дом".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Взрослые могут отправиться на конные прогулки, в стрелковый тир или на сплав по реке Катунь, покататься в байк-парке, заняться парапланеризмом, взять в аренду квадроциклы, велосипеды или катамараны на Манжерокском озере.

Пони на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
10 из 11

Взрослые могут отправиться на конные прогулки, в стрелковый тир или на сплав по реке Катунь, покататься в байк-парке, заняться парапланеризмом, взять в аренду квадроциклы, велосипеды или катамараны на Манжерокском озере.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Песню Эдиты Пьехи знают, кажется, абсолютно все туристы, приезжающие на этот курорт. Но чтобы понять Манжерок по-настоящему, мало о нем услышать, его надо увидеть, и желательно не один раз.

Всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай
11 из 11

Песню Эдиты Пьехи знают, кажется, абсолютно все туристы, приезжающие на этот курорт. Но чтобы понять Манжерок по-настоящему, мало о нем услышать, его надо увидеть, и желательно не один раз.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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