Жемчужина Алтая. Чем заняться на курорте Манжерок

Полвека назад во время фестиваля советско-монгольской дружбы Эдита Пьеха исполнила песню, в которой были такие слова: "Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?" Так небольшое алтайское село стало знаменитым. Его основали крестьяне в середине XIX века, а сто лет спустя это место превратилось в курорт. Главная достопримечательность — нетронутая природа. Сейчас Манжерок — всесезонный курорт. Как туристы проводят отпуск на Горном Алтае и что просят у Золотой бабы — в фотоленте РИА Новости.