Жемчужина Алтая. Чем заняться на курорте Манжерок

Село Манжерок находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, куда есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Казани.
Село Манжерок находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, куда есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Казани.
Кристально чистый воздух, прозрачные озера и величественные горные вершины привлекают путешественников в любой сезон.
Кристально чистый воздух, прозрачные озера и величественные горные вершины привлекают путешественников в любой сезон.
Население Манжерока — менее двух тысяч человек, туристов круглый год — в десятки раз больше.
Население Манжерока — менее двух тысяч человек, туристов круглый год — в десятки раз больше.
Летом можно отдохнуть на природе и покататься на байках, зимой — на горных лыжах.
Летом можно отдохнуть на природе и покататься на байках, зимой — на горных лыжах.
Инфраструктура курорта активно развивается. Построили несколько туристических комплексов, есть кемпинги, частные отели и турбазы.
Инфраструктура курорта активно развивается. Построили несколько туристических комплексов, есть кемпинги, частные отели и турбазы.
У подножия горы Малая Синюха — крупный горнолыжный комплекс с 32 трассами. Действуют кресельный, бугельный и тюбинговый подъемники.
У подножия горы Малая Синюха — крупный горнолыжный комплекс с 32 трассами. Действуют кресельный, бугельный и тюбинговый подъемники.
На верхней станции канатной дороги, на высоте 1012 метров над уровнем моря — музей алтайской культуры, этнопарк "Легенды Алтая", кафе.
На верхней станции канатной дороги, на высоте 1012 метров над уровнем моря — музей алтайской культуры, этнопарк "Легенды Алтая", кафе.
На вершине Малой Синюхи стоит Золотая баба (Алтын-Ай), богиня плодородия и богатства. По легенде, прикосновение к ней приносит молодым людям мужскую силу, а женщинам — красоту и плодовитость.
На вершине Малой Синюхи стоит Золотая баба (Алтын-Ай), богиня плодородия и богатства. По легенде, прикосновение к ней приносит молодым людям мужскую силу, а женщинам — красоту и плодовитость.
Курорт подходит для семейного отдыха. Здесь множество развлечений для детей: веревочный парк, батуты, дартс, велосипедные прогулки, катание на пони, аттракцион "Перевернутый дом".
Курорт подходит для семейного отдыха. Здесь множество развлечений для детей: веревочный парк, батуты, дартс, велосипедные прогулки, катание на пони, аттракцион "Перевернутый дом".
Взрослые могут отправиться на конные прогулки, в стрелковый тир или на сплав по реке Катунь, покататься в байк-парке, заняться парапланеризмом, взять в аренду квадроциклы, велосипеды или катамараны на Манжерокском озере.
Взрослые могут отправиться на конные прогулки, в стрелковый тир или на сплав по реке Катунь, покататься в байк-парке, заняться парапланеризмом, взять в аренду квадроциклы, велосипеды или катамараны на Манжерокском озере.
Песню Эдиты Пьехи знают, кажется, абсолютно все туристы, приезжающие на этот курорт. Но чтобы понять Манжерок по-настоящему, мало о нем услышать, его надо увидеть, и желательно не один раз.
Песню Эдиты Пьехи знают, кажется, абсолютно все туристы, приезжающие на этот курорт. Но чтобы понять Манжерок по-настоящему, мало о нем услышать, его надо увидеть, и желательно не один раз.