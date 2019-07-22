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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Вера Крылова: Президентский оркестр гастролирует редко

22 июля, 16:37
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля очень редко выезжает на гастроли, им нельзя надолго отлучаться из Москвы, сообщила в интервью РИА Новости руководитель оркестра полковник Вера Крылова.
Фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиа-группа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
"Выезжаем на гастроли редко. Что касается заграницы, то ещё реже. Одно из памятных выступлений за рубежом – участие в военно-музыкальном фестивале в Базеле (Швейцария). Концерты – это не основная наша деятельность. Специфика оркестра не позволяет нам надолго отлучаться из Москвы. А если планируем гастроли, то обязательно согласовываем их с протокольной службой президента. В этом году у нас не было концертов на выезде и пока не планируется", - сказала Крылова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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