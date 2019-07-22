Вера Крылова: Президентский оркестр гастролирует редко

"Выезжаем на гастроли редко. Что касается заграницы, то ещё реже. Одно из памятных выступлений за рубежом – участие в военно-музыкальном фестивале в Базеле (Швейцария). Концерты – это не основная наша деятельность. Специфика оркестра не позволяет нам надолго отлучаться из Москвы. А если планируем гастроли, то обязательно согласовываем их с протокольной службой президента. В этом году у нас не было концертов на выезде и пока не планируется", - сказала Крылова.