Президентский оркестр не дает объявлений о вакансиях, сообщила руководитель

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля не дает объявлений о наличии вакансий, при этом в штате 130 человек, сообщила в интервью РИА Новости руководитель оркестра полковник Вера Крылова.
Фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиа-группа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
"В оркестре три состава – духовой, симфонический и эстрадно-симфонический. Всего около 130 музыкантов. На сегодняшний день есть несколько вакансий, но объявлений об их наличии мы не даём. Как правило, оркестранты, которые уже работают в нашем коллективе, при появлении вакансии приглашают коллег. Мы их прослушиваем, смотрим, что они из себя представляют", - сказала Крылова.
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