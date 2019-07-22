Президентский оркестр не дает объявлений о вакансиях, сообщила руководитель

"В оркестре три состава – духовой, симфонический и эстрадно-симфонический. Всего около 130 музыкантов. На сегодняшний день есть несколько вакансий, но объявлений об их наличии мы не даём. Как правило, оркестранты, которые уже работают в нашем коллективе, при появлении вакансии приглашают коллег. Мы их прослушиваем, смотрим, что они из себя представляют", - сказала Крылова.