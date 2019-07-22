Медведев поздравил вдову Солженицына с юбилеем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну, вдову писателя Александра Солженицына, поблагодарил ее за активную общественную работу и отметил работу благотворительного фонда, который она возглавляет, сообщила пресс-служба правительства.

"Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне, которая 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей, и тепло поздравил ее с днем рождения", - рассказали в пресс-службе.

По словам премьера, Солженицына прилагает все усилия для сохранения и популяризации творческого наследия ее мужа.