Медведев поздравил вдову Солженицына с юбилеем

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну, вдову писателя Александра Солженицына, поблагодарил ее за активную общественную работу и отметил работу благотворительного фонда, который она возглавляет, сообщила пресс-служба правительства.
"Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне, которая 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей, и тепло поздравил ее с днем рождения", - рассказали в пресс-службе.
По словам премьера, Солженицына прилагает все усилия для сохранения и популяризации творческого наследия ее мужа.
"Под ее руководством Фонд Александра Солженицына активно участвует в реализации образовательных, просветительских, благотворительных инициатив", - отметил премьер.