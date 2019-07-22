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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил вдову Солженицына с юбилеем

Вчера, 23:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВдова писателя Наталья Солженицына
Вдова писателя Наталья Солженицына
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вдова писателя Наталья Солженицына. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну, вдову писателя Александра Солженицына, поблагодарил ее за активную общественную работу и отметил работу благотворительного фонда, который она возглавляет, сообщила пресс-служба правительства.
"Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне, которая 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей, и тепло поздравил ее с днем рождения", - рассказали в пресс-службе.
По словам премьера, Солженицына прилагает все усилия для сохранения и популяризации творческого наследия ее мужа.
"Под ее руководством Фонд Александра Солженицына активно участвует в реализации образовательных, просветительских, благотворительных инициатив", - отметил премьер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Русского общественного фонда А. Солженицына Наталия Солженицына
17 июля, 17:24
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КультураДмитрий МедведевАлександр СолженицынОбщество
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