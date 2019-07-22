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РИА Новости

В сгоревший хабаровский лагерь направили реаниматологов и комбустиологов

Вчера, 23:32
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила группу детских комбустиологов и реаниматологов в детский лагерь в Хабаровском крае, при пожаре в котором пострадали три ребёнка, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб, еще трое детей находятся в реанимации после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
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"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, на место пожара в детском лагере в поселке Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматолог", – говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь специалистами Хабаровского края. Дистанционные консультации проводят специалисты Ожогового центра Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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