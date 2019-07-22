В сгоревший хабаровский лагерь направили реаниматологов и комбустиологов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова направила группу детских комбустиологов и реаниматологов в детский лагерь в Хабаровском крае, при пожаре в котором пострадали три ребёнка, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб, еще трое детей находятся в реанимации после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, на место пожара в детском лагере в поселке Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматолог", – говорится в сообщении.