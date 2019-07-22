СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели ребенка во время пожара в палаточном городке в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели, на месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб.
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По данным следствия, в результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей доставлены в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.