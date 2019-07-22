СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели ребенка во время пожара в палаточном городке в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели, на месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб.