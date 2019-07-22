Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T23:08Z
https://ria.ru/20190722/1556782739.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155678/26/1556782676_0:115:1040:700_1036x0_80_0_0_538df025b73ef1f18587e15d8d2dc461.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае

Вчера, 23:08
692
© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели ребенка во время пожара в палаточном городке в Хабаровском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели, на месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
18 июля, 13:11
Крупные пожары в мире в 2018-2019 годах
По данным следствия, в результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей доставлены в больницу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
000912
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМЧСХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
В сгоревший хабаровский лагерь направили реаниматологов и комбустиологов
РИА
Новости
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке
Пассажирский самолет
Резервный борт авиакомпании "Россия" вылетел в Анталью
Жительницу Дагестана обвинили в избиении до смерти четырехлетней падчерицы
Лента
новостей
В Пензе объяснили латание ям кирпичами инициативой местного фермера
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Вид на металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог, Украина
СБУ заявила об обнаружении источника радиации на металлургическом заводе
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Россией и Украиной
На место пожара в лагере под Хабаровском вылетел вертолет санавиации
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Молотьба ржаных колосьев цепами на празднике
Лучшие гиды России рассказали о самых красивых местах на своих маршрутах
Здание Верховной рады Украины в Киеве
ЕС заявил о готовности к взаимодействию с новой Радой
В Ленинградской области двое детей пострадали в ДТП с пятью автомобилями
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае потушили пожар в детском палаточном лагере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния