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РИА Новости

"Это был сигнал": турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Издание Türkiye назвало сигналом дату начала поставок российских С-400 и рассказало о важности зенитно-ракетных комплексов для Анкары.
В статье указывается, что начало поставок С-400 – середина июля – практически день в день совпало с годовщиной попытки переворота в Турции, которое издание называет "попыткой оккупации".
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Автор отмечает, что за событиями в тот момент следили все страны, в том числе Россия, США и Израиль. При этом издание подчеркивает, что последние два государства проводят много разведывательной работы в регионе, в чем им помогают новейшие технологии.
Türkiye обращает особое внимание на то, что С-400 даст возможность Анкаре собирать сведения о своих соседях и союзниках по НАТО.
"Турция видит (после поставок ЗРК – прим.ред.) любой их шаг, и они понимают, что за ними наблюдают. Мы станем одной из немногих стран, способных обнаруживать неуловимые для радаров боевые самолеты и корабли. От нас не скроется ни одна угроза", - отмечает издание.
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При этом автор подчеркивает, что пуск ракет станет самым радикальным вариантом.
"Системы С-400 будут активны во время операций наших сил безопасности в какой-нибудь из соседних стран или в открытом море. В случае угрозы система обнаружит ее и благодаря программному обеспечению или блокирует, создав защитную стену, или уничтожит", - резюмирует издание.

Поставки С-400 в Турцию

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
После подписания сделки США потребовали отказаться от российских С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Вашингтон также заявил о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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