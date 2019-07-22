В Пензе объяснили латание ям кирпичами инициативой местного фермера

ПЕНЗА, 22 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ямы на поврежденной тяжелой техникой дороге в Пензенской области заложил битым кирпичом местный фермер, в ближайшее время он устранит эти неудобства, сообщил РИА Новости в понедельник глава администрации Пензенского района области Сергей Козин.

Ранее в группе " Пенза live " в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что жители деревни Лемзяйка просили отремонтировать дорогу, но результат их удивил. К сообщению приложено видео, запечатлевшее участок дороги, на котором ямы заложены кирпичом.

"Дорога принадлежит "Пензамелиоводхозу", объект находится в федеральной собственности. Там порядка 100-150 метров дороги разрушено тяжелой техникой, и фермер решил заложить боем кирпича яму... В ближайшее время все эти дефекты и самостоятельные решения фермеры будут устранены. Там будет проведен небольшой текущий ремонт дорожного покрытия", - сказал собеседник агентства.