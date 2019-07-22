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РИА Новости

В Пензе объяснили латание ям кирпичами инициативой местного фермера

Вчера, 22:59
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ПЕНЗА, 22 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ямы на поврежденной тяжелой техникой дороге в Пензенской области заложил битым кирпичом местный фермер, в ближайшее время он устранит эти неудобства, сообщил РИА Новости в понедельник глава администрации Пензенского района области Сергей Козин.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что жители деревни Лемзяйка просили отремонтировать дорогу, но результат их удивил. К сообщению приложено видео, запечатлевшее участок дороги, на котором ямы заложены кирпичом.
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"Дорога принадлежит "Пензамелиоводхозу", объект находится в федеральной собственности. Там порядка 100-150 метров дороги разрушено тяжелой техникой, и фермер решил заложить боем кирпича яму... В ближайшее время все эти дефекты и самостоятельные решения фермеры будут устранены. Там будет проведен небольшой текущий ремонт дорожного покрытия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация создала небольшие неудобства для других участников дорожного движения. Он уточнил, что дорога помимо Лемзяйки ведет к селам Никифоровка и Ключи, где общее число жителей в летнее время составляет порядка 300 человек, в основном дачников.
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ПензаОбщество
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