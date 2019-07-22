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РИА Новости

Сформированное Мицотакисом правительство Греции получило вотум доверия

Вчера, 22:52
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Парламент Греции в понедельник вынес вотум доверия правительству, сформированному консервативной партией "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом, сообщает греческая газета Kathimerini.
Как сообщает газета, вотум доверия был вынесен после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета, которую Мицотакис представил депутатам. Вотум был вынесен 158 голосами "за", 142 депутата выступили против.
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
9 июля, 10:31
Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
Премьер-министр Кириакос Мицоаткис был приведен к присяге 8 июля, сразу после объявления результатов досрочных парламентских выборов, на которых его партия "Новая демократия" получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте - у нее 86 мест. В парламент прошли также Движение перемен КИНАЛ (22 места), Компартия Греции КПГ (15 мест), ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса (10 мест), движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (9 мест).
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Кириакос МицотакисПарламент ГрецииГрецияВ мире
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