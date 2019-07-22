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РИА Новости

Впервые одна партия может сформировать большинство в Раде, заявил Кравчук

Вчера, 22:37
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Впервые в истории Украины одна партия сможет сама сформировать большинство в Раде, заявил в понедельник экс-президент страны Леонид Кравчук.
"Это впервые в истории Украины, ни одна партия еще не приходила к власти, имея полную власть. Но Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) пришел в период таких сложных и неоднозначных процессов. Справится ли он - зависит от окружения, и будет ли он настолько смелым. Порошенко (экс-президент Петр Порошенко – ред.) и все остальные ограничивали оппозицию постоянно, им пришлось покупать кого-то, чтобы было достаточно голосов", - заявил Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne.
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Он добавил, что украинцам стоит не ждать перемен в стране, а "работать вместе". "Я убежден, что нам не нужно говорить сейчас, что мы что-то ждем от Зеленского. Нам нужно сменить предложения "ждать" на предложение "работать вместе"... Настало время настоящих перемен", - отметил Кравчук.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 85,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, на втором месте партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшая 12,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,03%.
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