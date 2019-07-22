Впервые одна партия может сформировать большинство в Раде, заявил Кравчук

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Впервые в истории Украины одна партия сможет сама сформировать большинство в Раде, заявил в понедельник экс-президент страны Леонид Кравчук.

"Это впервые в истории Украины, ни одна партия еще не приходила к власти, имея полную власть. Но Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) пришел в период таких сложных и неоднозначных процессов. Справится ли он - зависит от окружения, и будет ли он настолько смелым. Порошенко (экс-президент Петр Порошенко – ред.) и все остальные ограничивали оппозицию постоянно, им пришлось покупать кого-то, чтобы было достаточно голосов", - заявил Кравчук в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он добавил, что украинцам стоит не ждать перемен в стране, а "работать вместе". "Я убежден, что нам не нужно говорить сейчас, что мы что-то ждем от Зеленского. Нам нужно сменить предложения "ждать" на предложение "работать вместе"... Настало время настоящих перемен", - отметил Кравчук.