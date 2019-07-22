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РИА Новости

В Польше прокомментировали результаты выборов в Раду

Вчера, 22:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Официальная Варшава надеется, что новое украинское правительство будет стремиться укреплять отношения с ЕС и НАТО, говорится в заявлении МИД республики.
"Польша с удовлетворением восприняла спокойное проведение досрочных парламентских выборов, прошедших 21 июля на Украине, которые, в принципе, прошли с соблюдением международных избирательных стандартов", - говорится в заявлении
При этом в Варшаве ожидают, что "итогом выборов станет формирование стабильного большинства в Верховной раде Украины и назначение нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к укреплению отношений с ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 85,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, на втором месте партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшая 12,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,03%.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныПольшаВаршаваУкраинаВ мире
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