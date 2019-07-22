В Польше прокомментировали результаты выборов в Раду

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Официальная Варшава надеется, что новое украинское правительство будет стремиться укреплять отношения с ЕС и НАТО, говорится в заявлении МИД республики.

"Польша с удовлетворением восприняла спокойное проведение досрочных парламентских выборов, прошедших 21 июля на Украине, которые, в принципе, прошли с соблюдением международных избирательных стандартов", - говорится в заявлении

При этом в Варшаве ожидают, что "итогом выборов станет формирование стабильного большинства в Верховной раде Украины и назначение нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к укреплению отношений с ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.