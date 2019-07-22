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РИА Новости

Пензенский губернатор запретил требовать с родителей деньги на нужды школ

Вчера, 22:21
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
ПЕНЗА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник потребовал от мэрии Пензы исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, сообщила пресс-служба главы региона.
"Я запрещаю обирать родителей… Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей, поскольку в их понятии это не такие уж большие деньги, а для родителей со скромным достатком это огромная проблема", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
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Глава региона на совещании по подготовке к новому учебному году отметил, что в основном эта проблема характерна для Пензы, в районах области такое редкий случай, из сельских школ жалоб не поступает.
"Я понимаю, когда кто-то из родителей-бизнесменов хочет помочь решить проблему, с которой обратился классный руководитель или директор школы, предпринимает какие-то действия по улучшению базы класса, но это должен быть исключительно жест доброй воли. Недопустима ситуация, когда эти деньги собираются со всех учеников, включая малообеспеченные семьи", - подчеркнул он.
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"Я требую от руководства администрации Пензы вынести этот вопрос на обсуждение, пригласить представителей городского управления образования, директоров школ, объяснить им все это и искать необходимые образовательным учреждениям средства в городском бюджете", - добавил губернатор.
И.о. главы администрации Пензы Сергей Волков сообщил губернатору, что в городской бюджет на поддержку учебных заведений закладываются средства из расчета 500 рублей на одного ученика. "Ситуация должна нормализоваться", - цитирует Волкова пресс-служба главы региона.
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