Пензенский губернатор запретил требовать с родителей деньги на нужды школ

ПЕНЗА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник потребовал от мэрии Пензы исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, сообщила пресс-служба главы региона.

"Я запрещаю обирать родителей… Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по 500, по тысяче рублей, поскольку в их понятии это не такие уж большие деньги, а для родителей со скромным достатком это огромная проблема", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона на совещании по подготовке к новому учебному году отметил, что в основном эта проблема характерна для Пензы, в районах области такое редкий случай, из сельских школ жалоб не поступает.

"Я понимаю, когда кто-то из родителей-бизнесменов хочет помочь решить проблему, с которой обратился классный руководитель или директор школы, предпринимает какие-то действия по улучшению базы класса, но это должен быть исключительно жест доброй воли. Недопустима ситуация, когда эти деньги собираются со всех учеников, включая малообеспеченные семьи", - подчеркнул он.

"Я требую от руководства администрации Пензы вынести этот вопрос на обсуждение, пригласить представителей городского управления образования, директоров школ, объяснить им все это и искать необходимые образовательным учреждениям средства в городском бюджете", - добавил губернатор.