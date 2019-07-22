Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Латакия

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли пять населенных пунктов в провинции Хама, а также населенный пункт провинции Латакия в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
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"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Кафер-Яхуд, Корназ, Джалама и Масьяф провинции Хама, а также Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия", - сказал Бакин.
Добавляется, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Туэм провинции Хама и в районе Хайй-Эль-Калласа города Алеппо.