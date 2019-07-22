Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Латакия

Бойцы сирийской армии в поселке Мадждаль к северу от города Хама. Архивное фото

Бойцы сирийской армии в поселке Мадждаль к северу от города Хама

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли пять населенных пунктов в провинции Хама, а также населенный пункт провинции Латакия в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Кафер-Яхуд, Корназ, Джалама и Масьяф провинции Хама, а также Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия", - сказал Бакин.