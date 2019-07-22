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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" опасается фальсификаций в Донецкой области

Вчера, 21:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" опасается фальсификаций при подсчете голосов на парламентских выборах в 49-м одномандатном округе в Донецкой области.
"На лицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов в 49-м округе, где с перевесом около 3000 голосов победил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Гнатенко", – говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте партии.
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В заявлении политсилы говорится, что окружная избирательная комиссия под различными предлогами затягивает объявление результатов голосования с 12 участковых избирательных комиссий, при этом областная избирательная комиссия пытается остановить работу на неопределенное время.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 85,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, на втором месте партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшая 12,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,03%.
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