"Оппозиционная платформа" опасается фальсификаций в Донецкой области

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" опасается фальсификаций при подсчете голосов на парламентских выборах в 49-м одномандатном округе в Донецкой области.

"На лицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов в 49-м округе, где с перевесом около 3000 голосов победил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Гнатенко", – говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте партии.

В заявлении политсилы говорится, что окружная избирательная комиссия под различными предлогами затягивает объявление результатов голосования с 12 участковых избирательных комиссий, при этом областная избирательная комиссия пытается остановить работу на неопределенное время.