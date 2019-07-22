"Слуга народа" не отказывается от создания коалиции

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо, сообщила Галина Янченко, шедшая пятым номером в списке партии на выборах.

"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей. Поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже один из возможных сценариев", - сказала Янченко в эфире украинского телеканала "Громадское".