Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву всех пассажиров ранее задержанных рейсов, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

Ранее в понедельник директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер. Всего на борту должны были находиться 536 пассажиров, включая 107 детей. Матюшина говорила РИА Новости, что авиакомпания планирует отправить часть пассажиров задержанного в Шереметьево рейса в Анталью из этого же аэропорта, часть - из Внуково, а ожидающих вылета из турецкого города в российскую столицу - тремя своими рейсами. Рейс из Антальи в Москву также задерживался с вылетом.

"Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - сообщила Матюшина в понедельник.

Матюшина ранее говорила, что пассажирам задержанного рейса ZF-9007 Москва (Шереметьево) - Анталья предоставлены напитки и горячее питание. Пассажиры с детьми и еще часть доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково для отправления в Анталью рейсом ZF-9997. Пассажирам, которые захотели вылетать из Шереметьево, авиакомпания предоставила резервное воздушное судно.