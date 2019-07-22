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РИА Новости
Туризм

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Вчера, 21:37
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры авиакомпании AZUR air у стойки регистрации в аэропорту "Внуково"
Пассажиры авиакомпании AZUR air у стойки регистрации в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры авиакомпании AZUR air у стойки регистрации в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву всех пассажиров ранее задержанных рейсов, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.
Ранее в понедельник директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер. Всего на борту должны были находиться 536 пассажиров, включая 107 детей. Матюшина говорила РИА Новости, что авиакомпания планирует отправить часть пассажиров задержанного в Шереметьево рейса в Анталью из этого же аэропорта, часть - из Внуково, а ожидающих вылета из турецкого города в российскую столицу - тремя своими рейсами. Рейс из Антальи в Москву также задерживался с вылетом.
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"Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе", - сообщила Матюшина в понедельник.
Матюшина ранее говорила, что пассажирам задержанного рейса ZF-9007 Москва (Шереметьево) - Анталья предоставлены напитки и горячее питание. Пассажиры с детьми и еще часть доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково для отправления в Анталью рейсом ZF-9997. Пассажирам, которые захотели вылетать из Шереметьево, авиакомпания предоставила резервное воздушное судно.
Все рейсы из Антальи прибудут в аэропорт Внуково, рассказывала Матюшина. Она отмечала, что авиакомпания обеспечивает всех пассажиров напитками и питанием в соответствии с авиационными правилами. Azur Air приносит всем пассажирам задержанных рейсов извинения за доставленные неудобства.
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