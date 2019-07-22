В Москве обнаженный мужчина попытался пробежать по Парку Горького

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, однако его быстро задержали сотрудники охраны парка и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Ранее в соцсетях появилось фото, где изображён обнаженный мужчина на территории Парка Горького.

"Это хулиганская выходка. Молодой человек разделся и попытался пробежать по парку. Задержали его быстро и передали полиции", - сообщили в пресс-службе Парка Горького.