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РИА Новости

В Москве обнаженный мужчина попытался пробежать по Парку Горького

Вчера, 21:13
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, однако его быстро задержали сотрудники охраны парка и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее в соцсетях появилось фото, где изображён обнаженный мужчина на территории Парка Горького.
"Это хулиганская выходка. Молодой человек разделся и попытался пробежать по парку. Задержали его быстро и передали полиции", - сообщили в пресс-службе Парка Горького.
В пресс-службе напомнили, что загорать на территории парка без одежды запрещено.
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