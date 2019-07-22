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РИА Новости

Медведев назначил Виктора Гулина заместителем руководителя Ространснадзора

Вчера, 21:08
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Виктора Гулина новым заместителем руководителя Ространснадзора, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Ространснадзора, ранее Гулин занимал должность заместителя начальника управления государственного железнодорожного надзора.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
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