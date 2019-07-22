Трамп готов быть посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг спорного региона Кашмир.
"Я встречался с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди две недели назад. Мы говорили об этом. И он сказал: "Не хотели бы вы быть посредником?". Я спросил: "В чем?". Он сказал: "Кашмир". Если я могу помочь, то я хотел бы быть посредником", - сказал он в понедельник журналистам.
По его словам, он был удивлен, что эта проблема существует так долго – 70 лет. Он выразил уверенность, что обе стороны хотят решить проблему.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.