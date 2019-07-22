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РИА Новости

Трамп готов быть посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг спорного региона Кашмир.
"Я встречался с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди две недели назад. Мы говорили об этом. И он сказал: "Не хотели бы вы быть посредником?". Я спросил: "В чем?". Он сказал: "Кашмир". Если я могу помочь, то я хотел бы быть посредником", - сказал он в понедельник журналистам.
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Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, заявил бывший дипломат
По его словам, он был удивлен, что эта проблема существует так долго – 70 лет. Он выразил уверенность, что обе стороны хотят решить проблему.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Дональд ТрампПакистанИндияСШАВ мире
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