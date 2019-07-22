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РИА Новости

В Ингушетии три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

Вчера, 21:00
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
"Вечером в понедельник на автодороге Назрань-Верхние Ачалуки в Назрановском районе столкнулись два автомобиля Lada Priora. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что еще один человек получил травмы.
В региональном МВД уточнили, что в аварии погибли 30- и 32-летние жители селения Верхние Ачалуки, а также 29-летний житель селения Зязиков-Юрт, а в больницу госпитализирован 26-летний житель города Малгобек.
По факту аварии проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.
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МЧСИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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