Медведев сменил замглавы Росжелдора

Медведев также освободил Шпади от должности замруководителя Росжелдора по его просьбе, отмечается в материалах.

Шпади занимал должность заместителя руководителя Росжелдора с января 2018 года, до этого, с 2013 года работал начальником управления инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодорожного транспорта (Москва).