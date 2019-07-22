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РИА Новости

Медведев сменил замглавы Росжелдора

Вчера, 20:55
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Иванова заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) вместо Дмитрия Шпади, следует из материалов, опубликованных на сайте кабинета министров.
"Назначить Иванова Александра Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта", - говорится в документе.
Медведев также освободил Шпади от должности замруководителя Росжелдора по его просьбе, отмечается в материалах.
Шпади занимал должность заместителя руководителя Росжелдора с января 2018 года, до этого, с 2013 года работал начальником управления инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодорожного транспорта (Москва).
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