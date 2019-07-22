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РИА Новости

Второй самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Вчера, 20:50
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© Фото : U.S. NavyАмериканский самолет-разведчик EP-3E Aries
Американский самолет-разведчик EP-3E Aries
© Фото : U.S. Navy
КАРАКАС, 22 июл – РИА Новости. Второй за несколько дней самолет-разведчик США оказался в воздушной зоне Венесуэлы, сообщил министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес.
"В этот момент тот же самолет или аналогичный ему самолет EP30 снова вторгся в зону полетов Майкетии", - сказал он.
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Вчера, 12:43
Виноваты все. США возмущены, что Каракас их разведчикам не радСША обвиняют Венесуэлу в том, что там не встретили американский самолет-разведчик с распростертыми объятиями. Виновата, конечно, Россия.
Ранее минобороны Венесуэлы заявило, что американский самолет 19 июля нарушил воздушное пространство страны. По данным ведомства, командование воздушных сил обнаружило самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.
Тогда минобороны отмечало, что это может расцениваться как серьезная угроза извне.
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Хорхе РодригесВенесуэлаСШАВ мире
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