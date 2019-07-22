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РИА Новости

в США трость выжившей пассажирки "Титаника" продана за 50 тысяч долларов

Вчера, 20:33
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© Фото : GuernseysТрость пассажирки корабля "Титаник" Эллы Уайтс
Трость пассажирки корабля Титаник Эллы Уайтс
© Фото : Guernseys
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пешеходная трость с электрической подсветкой, которую выжившая пассажирка "Титаника" использовала как ориентир для спасательных шлюпок, продана на торгах в США за 50 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Guernsey's.
В описании лота говорится, что трость принадлежала американке Элле Уайт, которая возвращалась в Нью-Йорк на борту легендарного судна. Путешествуя по Европе, она повредила ногу и купила палку для ходьбы, сыгравшую важную роль в ее дальнейшей судьбе.
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Во время кораблекрушения миссис Уайт и ее служанке мисс Янг удалось попасть на спасательную шлюпку №8, где всего находилось 22 мужчины и четыре женщины. Как вспоминала обладательница трости, некомпетентность мужчин вынудила мисс Янг и других женщин взять управление лодкой в свои руки.
"Миссис Уайт не помогала грести, она назначила себя кем-то вроде сигнальщика. У нее была трость с электрической подсветкой и в течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем и запутывая их", - цитирует аукционный дом воспоминания очевидца плавания. Женщина умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.
Предпродажная оценка лота составляла 300-500 тысяч долларов.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года натолкнулся на айсберг во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение "морского гиганта", в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.
Письмо с «Титаника»
27 февраля 2018, 15:32ТОК
Письмо с «Титаника»
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Титаник (судно)В мире
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