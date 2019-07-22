в США трость выжившей пассажирки "Титаника" продана за 50 тысяч долларов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пешеходная трость с электрической подсветкой, которую выжившая пассажирка "Титаника" использовала как ориентир для спасательных шлюпок, продана на торгах в США за 50 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Guernsey's.

В описании лота говорится, что трость принадлежала американке Элле Уайт, которая возвращалась в Нью-Йорк на борту легендарного судна. Путешествуя по Европе, она повредила ногу и купила палку для ходьбы, сыгравшую важную роль в ее дальнейшей судьбе.

Во время кораблекрушения миссис Уайт и ее служанке мисс Янг удалось попасть на спасательную шлюпку №8, где всего находилось 22 мужчины и четыре женщины. Как вспоминала обладательница трости, некомпетентность мужчин вынудила мисс Янг и других женщин взять управление лодкой в свои руки.

"Миссис Уайт не помогала грести, она назначила себя кем-то вроде сигнальщика. У нее была трость с электрической подсветкой и в течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем и запутывая их", - цитирует аукционный дом воспоминания очевидца плавания. Женщина умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.

Предпродажная оценка лота составляла 300-500 тысяч долларов.