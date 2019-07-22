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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском Алеппо семь мирных жителей погибли от снарядов террористов

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей погибли, несколько получили ранения в результате падения снарядов террористов в центральном и юго-западном районах Алеппо на северо-западе Сирии, передает сирийское гостелевидение.
"Семь мирных жителей погибли, несколько пострадали в результате падения снарядов, запущенных террористами по районам Эль-Джамилия и Эль-Хамдания (в Алеппо - ред.)", - передает телеканал Syria TV.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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