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РИА Новости

Ozon разъяснил Роскомнадзору ситуацию с данными клиентов

Вчера, 20:18
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© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon заявляет об отсутствии утечки данных пользователей с его стороны, компания после обнаружения в открытом доступе файла с данными сразу сбросила скомпрометированные пароли и уведомила владельцев аккаунтов об этой ситуации; Ozon также предоставил детальные разъяснения Роскомнадзору, говорится в сообщении компании.
Издание РБК 10 июля сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon.
Онлайн-магазин Ozon.ru
11 июля, 13:22
Утечка в Ozon: как защитить свои данные?СМИ сообщили об утечке персональных данных пользователей интернет-магазина Ozon. О том, как обезопасить себя от подобных ситуаций, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Александр Токаренко.
"Компания предоставила детальные разъяснения Роскомнадзору и дублирует их для медиа, клиентов и всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении Ozon. Интернет-магазин указывает, что служба безопасности компании проводит постоянный мониторинг интернета на предмет попадания данных пользователей в открытые источники с различных сервисов. В конце 2018 года во время такого мониторинга и был обнаружен в сети файл, на который ссылалось издание.
"Служба информационной безопасности Ozon сразу после обнаружения базы проверила, есть ли в файле учетные записи пользователей интернет-магазина, сбросила пароли всех аккаунтов, относящихся к Ozon.ru. Тогда же - в конце 2018 года - компания направила пользователям, чьи данные были скомпрометированы, письма с информацией о сбросе паролей и необходимости обновления антивирусного ПО", - добавляет компания.
Руководитель службы информбезопасности Ozon Александр Болотов, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что компания не скрывала от пользователей информацию об инциденте.
"В процессе проверки, которую провели после обнаружения нами файла в конце 2018 года, выяснили, что база - результат совмещения данных утечек с разных сервисов. Многие аккаунты мы обнаружили в опубликованных ранее "утечках" с различных сервисов, например, социальных сетей и игровых площадок, некоторые повторялись в документе по нескольку раз, а порядка 10% и вовсе не были зарегистрированы на Ozon.ru", - добавил Болотов.
Смартфон
18 июля, 12:13
Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp
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РоскомнадзорОбщество
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