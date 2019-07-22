Ozon разъяснил Роскомнадзору ситуацию с данными клиентов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon заявляет об отсутствии утечки данных пользователей с его стороны, компания после обнаружения в открытом доступе файла с данными сразу сбросила скомпрометированные пароли и уведомила владельцев аккаунтов об этой ситуации; Ozon также предоставил детальные разъяснения Роскомнадзору, говорится в сообщении компании.

Издание РБК 10 июля сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon.

"Компания предоставила детальные разъяснения Роскомнадзору и дублирует их для медиа, клиентов и всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении Ozon. Интернет-магазин указывает, что служба безопасности компании проводит постоянный мониторинг интернета на предмет попадания данных пользователей в открытые источники с различных сервисов. В конце 2018 года во время такого мониторинга и был обнаружен в сети файл, на который ссылалось издание.

"Служба информационной безопасности Ozon сразу после обнаружения базы проверила, есть ли в файле учетные записи пользователей интернет-магазина, сбросила пароли всех аккаунтов, относящихся к Ozon.ru. Тогда же - в конце 2018 года - компания направила пользователям, чьи данные были скомпрометированы, письма с информацией о сбросе паролей и необходимости обновления антивирусного ПО", - добавляет компания.

Руководитель службы информбезопасности Ozon Александр Болотов, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что компания не скрывала от пользователей информацию об инциденте.