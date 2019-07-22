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РИА Новости

В Египте осудили одиннадцать человек за вступление в ИГ*

Вчера, 20:18
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Египетский суд приговорил 11 подсудимых к пожизненному тюремному заключению за вступление в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает новостной портал "Йоум7".
По информации, полученной прокуратурой, подсудимые в разное время проходили тренировки в лагерях для участия в боевых действиях в Сирии, Ираке, а также для совершения нападений в Египте.
Еще два подсудимых приговорены к 15 годам тюрьмы.
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