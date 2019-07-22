Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля 2019 года.

"Правительству Российской Федерации... ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации", - говорится в сообщении.