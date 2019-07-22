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РИА Новости

Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля 2019 года.
"Правительству Российской Федерации... ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 31 декабря 2019 года.
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