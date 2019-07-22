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РИА Новости

Гутерреш заявил, что Израиль должен прекратить разрушать палестинские дома

Вчера, 20:07
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет мнение о том, что Израиль должен прекратить политику разрушения домов палестинцев, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, координатор гуманитарной помощи на оккупированной палестинской территории Джейми Макголдрик выразил глубокое разочарования в связи с тем, что израильские власти разрушают дома в палестинском поселении Сур-Бахир.
Как указал Хак, спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов подчеркнул, что никакая гуманитарная помощь не может компенсировать страдания палестинцев. "Младенов добавил, что Израиль должен остановить эту политику", - указал Хак.
"Я могу добавить, что генеральный секретарь полностью поддерживает (это) заявление, выпущенное сегодня", - подчеркнул он.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Вчера, 17:43
Глава Палестины попросил направить запрос о срочном заседании Совбеза ООН
Ранее сообщалось, что израильские войска приступили к сносу домов в палестинской деревне под Иерусалимом, несмотря на протесты правозащитников, местных жителей и властей Палестины, которым де-юре принадлежит контроль над населенным пунктом. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.
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Антониу ГутеррешФархан ХакООНПалестинаИзраильВ мире
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