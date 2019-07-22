Гутерреш заявил, что Израиль должен прекратить разрушать палестинские дома

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет мнение о том, что Израиль должен прекратить политику разрушения домов палестинцев, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По его словам, координатор гуманитарной помощи на оккупированной палестинской территории Джейми Макголдрик выразил глубокое разочарования в связи с тем, что израильские власти разрушают дома в палестинском поселении Сур-Бахир.

Как указал Хак, спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов подчеркнул, что никакая гуманитарная помощь не может компенсировать страдания палестинцев. "Младенов добавил, что Израиль должен остановить эту политику", - указал Хак.

"Я могу добавить, что генеральный секретарь полностью поддерживает (это) заявление, выпущенное сегодня", - подчеркнул он.