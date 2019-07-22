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РИА Новости

Бойко прокомментировал итоги выборов в Раду

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что после выборов в Верховную раду Украины его политсила не будет в оппозиции к украинскому народу и выполнит то, чего ждут от нее избиратели.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Избирательница на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
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"Вопросы, которые касаются должностей, нас не интересуют. Мы точно не будем в оппозиции к украинскому народу и будем выполнять те указы, которые нам дали избиратели по восстановлению мира и улучшению их жизни. Самое главное - выполнить то, чего ждут от нас люди. Они ждут мира", - написал Бойко на своей странице в Facebook в понедельник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Юрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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