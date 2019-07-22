Бойко прокомментировал итоги выборов в Раду

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что после выборов в Верховную раду Украины его политсила не будет в оппозиции к украинскому народу и выполнит то, чего ждут от нее избиратели.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

"Вопросы, которые касаются должностей, нас не интересуют. Мы точно не будем в оппозиции к украинскому народу и будем выполнять те указы, которые нам дали избиратели по восстановлению мира и улучшению их жизни. Самое главное - выполнить то, чего ждут от нас люди. Они ждут мира", - написал Бойко на своей странице в Facebook в понедельник.