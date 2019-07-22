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РИА Новости
Война в Сирии

Представители Москвы и Дамаска обсудили ситуацию в Сирии

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом САР в Москве Риядом Хаддадом развитие ситуации в Сирии.
Встреча состоялась в понедельник по просьбе сирийского дипломата.
Апельсины на улице в Идлибе, Сирия
Вчера, 16:35
Минобороны РФ прокомментировало сообщения об "ударе" ВКС по рынку в Сирии
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено проблематике восстановления социально-экономической инфраструктуры страны и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Затрагивались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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