Представители Москвы и Дамаска обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом САР в Москве Риядом Хаддадом развитие ситуации в Сирии.

Встреча состоялась в понедельник по просьбе сирийского дипломата.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено проблематике восстановления социально-экономической инфраструктуры страны и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Затрагивались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.