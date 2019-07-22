Рябков на встрече с властями Венесуэлы поддержал переговоры с оппозицией

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встреч с руководством Венесуэлы выразил поддержку прямым переговорам венесуэльского правительства с оппозицией, идущих при посредничестве Норвегии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Рябков 20-21 июля находился в Каракасе, где принимал участие в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения.

"В ходе пребывания в Каракасе Сергей Рябков был принят президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, министром иностранных дел Хорхе Арреасой. Провел раздельные консультации с заммининдел Феликсом Пласенсией и Иваном Хилем. В ходе двусторонних встреч подтверждена безальтернативность урегулирования внутренних разногласий самими венесуэльцами мирным переговорным путем. С российской стороны была выражена поддержка прямому диалогу между правительством и оппозицией, ведущемуся при посредничестве Норвегии", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе двусторонних контактов также обсуждались вопросы взаимодействия России и Венесуэлы в международных организациях, двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимной поддержки.

Ранее президент Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.