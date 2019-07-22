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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков на встрече с властями Венесуэлы поддержал переговоры с оппозицией

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встреч с руководством Венесуэлы выразил поддержку прямым переговорам венесуэльского правительства с оппозицией, идущих при посредничестве Норвегии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Рябков 20-21 июля находился в Каракасе, где принимал участие в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения.
"В ходе пребывания в Каракасе Сергей Рябков был принят президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, министром иностранных дел Хорхе Арреасой. Провел раздельные консультации с заммининдел Феликсом Пласенсией и Иваном Хилем. В ходе двусторонних встреч подтверждена безальтернативность урегулирования внутренних разногласий самими венесуэльцами мирным переговорным путем. С российской стороны была выражена поддержка прямому диалогу между правительством и оппозицией, ведущемуся при посредничестве Норвегии", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе двусторонних контактов также обсуждались вопросы взаимодействия России и Венесуэлы в международных организациях, двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимной поддержки.
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Ранее президент Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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