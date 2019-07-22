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РИА Новости

В Гонконге задержали шесть человек из-за нападений во время протестов

Вчера, 19:52
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга в понедельник вечером задержала шесть человек по подозрению в причастности к нападениям на станции метро "Юаньлан" в воскресенье, когда в городе проходила очередная масштабная акция протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, говорится в сообщении на сайте местной полиции.
"В связи с актами насилия в районе Юаньлан полиция задержала шестерых мужчин за незаконные собрания", - говорится в сообщении.
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Вчера, 01:06
Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
В ходе протестов полиция распылила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских. Толпу удалось рассеять после того, как полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями.
Кроме того, во время массовых протестов на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек. Полиция подверглась критике за то, что прибыла на место происшествия слишком поздно. Официальный представитель полиции Гонконга Джон Цзе объяснил, что задержка произошла из-за занятости другими инцидентами в городе.
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
21 июля, 18:47
Власти Китая прокомментировали нападение на здание канцелярии в Гонконге
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