В Гонконге задержали шесть человек из-за нападений во время протестов

ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга в понедельник вечером задержала шесть человек по подозрению в причастности к нападениям на станции метро "Юаньлан" в воскресенье, когда в городе проходила очередная масштабная акция протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, говорится в сообщении на сайте местной полиции.

"В связи с актами насилия в районе Юаньлан полиция задержала шестерых мужчин за незаконные собрания", - говорится в сообщении.

В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.

В ходе протестов полиция распылила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских. Толпу удалось рассеять после того, как полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями.