В Коми возбудили уголовное дело после схода с рельсов грузовых вагонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 23 вагонов с углем в республике Коми, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что ночью 22 июля на станции Керки из-за размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия частично или полностью разрушены объекты транспортной инфраструктуры и причинен крупный материальный ущерб ОАО "РЖД". В настоящее время движение поездов на этом участке пути приостановлено, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.