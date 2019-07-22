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РИА Новости

В Коми возбудили уголовное дело после схода с рельсов грузовых вагонов

Вчера, 19:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 23 вагонов с углем в республике Коми, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью 22 июля на станции Керки из-за размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия частично или полностью разрушены объекты транспортной инфраструктуры и причинен крупный материальный ущерб ОАО "РЖД". В настоящее время движение поездов на этом участке пути приостановлено, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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