Британия пригрозила Ирану увеличением военного присутствия у его берегов

ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к увеличению военного присутствия у своих берегов, если продолжит вести себя "опасным" образом.

По его словам, Британия вынуждена реагировать на действия Ирана, защищая свои интересы.

"Если Иран останется на этом опасном пути, они должны принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья. Не потому, что мы хотим увеличить напряжение, а просто потому, что свобода навигации - это принцип, который Британия и ее союзники будут всегда защищать", - подчеркнул Хант, выступая в понедельник в парламенте.

Объявляя ответные меры, глава британского МИД отметил, что делает это с "тяжелым сердцем", потому что фокусом дипломатической политики Британии является деэскалация напряжения.

"Мы не стремимся к конфронтации с Ираном, мы ищем все возможные пути по сокращению недопонимания", - отметил он.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.