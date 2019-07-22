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РИА Новости

Британия пригрозила Ирану увеличением военного присутствия у его берегов

Вчера, 19:44
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© AP Photo / Matt DunhamДжереми Хант
Джереми Хант
© AP Photo / Matt Dunham
Джереми Хант. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к увеличению военного присутствия у своих берегов, если продолжит вести себя "опасным" образом.
По его словам, Британия вынуждена реагировать на действия Ирана, защищая свои интересы.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
Вчера, 08:00
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
"Если Иран останется на этом опасном пути, они должны принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья. Не потому, что мы хотим увеличить напряжение, а просто потому, что свобода навигации - это принцип, который Британия и ее союзники будут всегда защищать", - подчеркнул Хант, выступая в понедельник в парламенте.
Объявляя ответные меры, глава британского МИД отметил, что делает это с "тяжелым сердцем", потому что фокусом дипломатической политики Британии является деэскалация напряжения.
"Мы не стремимся к конфронтации с Ираном, мы ищем все возможные пути по сокращению недопонимания", - отметил он.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера в британском Гибралтаре 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Танкер Stena Impero
21 июля, 13:44
СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
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Джереми ХантВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Грозить-то чем англосаксы собираются? Рассмешили.
22 июля, 19:47
Владимир Белогорский
441002
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