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РИА Новости

Братья избитой в Ингушетии девочки пройдут курс лечения в больнице

Вчера, 19:42
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Находящиеся в реабилитационном центре родные дети женщины, обвиняемой в избиении девочки в Ингушетии, пройдут курс лечения в детской больнице, сообщает пресс-служба главы региона.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр, где будут находиться до завершения следствия.
"Дети пробудут в реабилитационном центре до 24 июля. Вице-премьер правительства Ингушетии Марет Газдиева поручила республиканскому минздраву после этого определить детей в детскую республиканскую клиническую больницу, где они пройдут курс лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в правительстве региона также обсуждался план действий по изучению родственной базы детей и юридических процедур, необходимых для принятия решения о дальнейшем пребывании детей.
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"По итогам работы, после полного выздоровления детей, органами опеки города Сунжа, уполномоченным по правам ребенка Ингушетии совместно с правительством республики будут приняты решения по дальнейшему пребыванию детей в семье родителей либо опекунов", - приводит пресс-служба слова Газдиевой.
Ранее сообщалось, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось стабилизировать общее состояние ребенка, на фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились. Девочка стала активнее, самостоятельно ест. Врачи "стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки", борются "за каждый сантиметр".
После случая с избитой девочкой врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов предложил создать в республике фонд помощи детям.
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Детские вопросыИнгушетияОбщество
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