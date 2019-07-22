ЦБ предложил включать нелегальных кредиторов в "черный список"

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению законодателями вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их организаторами и бенефициарами ... финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, в принципе, "нелегалов" на финансовом рынке", - сказал он журналистам.

Лях добавил, что в настоящее время список в основном состоит из тех финансистов, которые были в организациях с отозванной лицензией. "А если организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, таких лиц нет. Мы считаем, что необходимо как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить (список - ред.). Потому что эти лица обладают не менее отрицательной деловой репутацией", - подчеркнул глава департамента ЦБ.