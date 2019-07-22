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РИА Новости

ЦБ предложил включать нелегальных кредиторов в "черный список"

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России предложил включать в "черные списки" лиц с отрицательной деловой репутацией организаторов и бенефициаров финансовых пирамид и организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"Мы предлагаем вернуться к обсуждению законодателями вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их организаторами и бенефициарами ... финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, в принципе, "нелегалов" на финансовом рынке", - сказал он журналистам.
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Лях добавил, что в настоящее время список в основном состоит из тех финансистов, которые были в организациях с отозванной лицензией. "А если организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, таких лиц нет. Мы считаем, что необходимо как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить (список - ред.). Потому что эти лица обладают не менее отрицательной деловой репутацией", - подчеркнул глава департамента ЦБ.
Он отметил, что регулятор считает целесообразным начать обсуждение данного вопроса в ходе осенней сессии ГД.
Ранее в понедельник Лях сообщил, что Банк России в первом полугодии текущего года выявил 1,024 тысячи нелегальных кредиторов, а также 154 финансовые пирамиды.
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